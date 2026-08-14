Liverpool incorpora a Jeff Bezos como nuevo inversor del club

El Liverpool acordó la venta de una participación minoritaria de su propiedad a un consorcio empresarial que incluye a Jeff Bezos, fundador de Amazon, en una operación que todavía depende de aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales para su cierre.

Jeff Bezos y Liverpool

Fenway Sports Group (FSG), grupo que dirige el club inglés, vendió parte de su accionariado a 1892 Holdings, consorcio liderado y gestionado por Amit Bhatia, antiguo propietario del Queens Park Rangers, informó el Liverpool este viernes 14 de agosto.

La nueva estructura accionarial también contará con los fideicomisos de la familia Mittal, K5 Sports, un fondo de K5 Global cuyo principal inversor es Bezos, y EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook.

Mike Gordon, presidente de FSG, destacó que el Liverpool mantiene una estrategia enfocada en el largo plazo y señaló que ese modelo continúa generando interés entre inversores y líderes empresariales de todo el mundo.

El club espera que la incorporación de los nuevos socios permita sumar experiencia y nuevas perspectivas a la estructura existente. Bhatia calificó como un privilegio convertirse en socio de un club de esta magnitud y afirmó que la inversión responde a la confianza en el Liverpool y su directiva.

La operación se produce después de que FSG vendiera otra participación minoritaria a Dynasty Equity, firma estadounidense de inversión privada, en septiembre de 2023. Ese acuerdo fue valorado entonces entre 80 y 160 millones de libras.

Según el Liverpool, aquella inversión permitió atender la deuda bancaria generada durante la pandemia y financiar proyectos como la nueva tribuna de Anfield, el nuevo centro de entrenamiento y la compra de los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Melwood.

Con el nuevo acuerdo, Jeff Bezos se suma al grupo de inversores del Liverpool, mientras la operación queda pendiente de las autorizaciones correspondientes.

Con información de EFE