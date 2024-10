Lionel Messi dedicó un emotivo mensaje de despedida a su excompañero en el FC Barcelona, Andrés Iniesta, quien anunció este lunes 7 de octubre su retiro del fútbol profesional a los 40 años. El argentino y el español compartieron 14 temporadas en el primer equipo culé.

“Uno de los compañeros que más magia y de los que más disfruté jugando juntos. ¡¡ Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y nosotros también!! Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno”, escribió el jugador argentino en un mensaje acompañado por una fotografía de ambos celebrando un gol con el Barcelona.

Iniesta y Messi compartieron vestuario en el Camp Nou durante más de una década, desde el estreno oficial del argentino con el primer equipo en 2004 hasta la salida del manchego en 2018.

Ambos fueron protagonistas en la época más exitosa en la historia del Barcelona, en la que el club azulgrana ganó nueve Ligas, cuatro Ligas de Campeones, seis Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes, entre otros títulos.

El mensaje de despedida de Leo Messi para @andresiniesta8 pic.twitter.com/AGHKdwdLjP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2024

Andrés Iniesta anunció su retiro del fútbol

El excentrocampista internacional español Andrés Iniesta, autor del tanto que dio a España el título mundial en 2010, confesó, muy emocionado, que nunca pensó “que llegaría este día”, en el acto de su retirada como futbolista profesional, en el antiguo cine IMAX del Port Vell de Barcelona.

“Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo… de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado”, afirmó con la voz entrecortada al inicio del acto.

En su despedida, Iniesta estuvo acompañado de unos 450 invitados, entre los que estaban su mujer Ana, sus seis hijos, sus padres y su hermana -“mi familia siempre ha sido mi motor, mi fortaleza”, destacó.

También estuvieron excompañeros en el Barça como Gerard Piqué, Xavi Hernández, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, Sergi Roberto, Marc Bartra o Sergi Samper, con el que también coincidió en el Vissel Kobe japonés.

Durante más de una hora, Iniesta repasó con los presentes una extensa carrera que le ha llevado a jugar hasta los 40 años.

Cuelga las botas con 39 títulos y sin haber ganado nunca el Balón de Oro, pese a haber marcado una época como uno de los mejores centrocampistas de la historia, una distinción que tuvo cerca en 2010, cuando copó el podio con Xavi y Messi, sus compañeros en el conjunto azulgrana.

Ahora empieza una nueva etapa que, aseguró, no puede estar “lejos del fútbol”, aunque seguirá manteniendo sus negocios mientras se forma como entrenador. “No puede ser de otra manera, porque el fútbol ha sido mi vida”, insistió Andrés Iniesta.