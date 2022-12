LigaPro permitirá ocho cupos para futbolistas extranjeros

Imagen referencial. El límite máximo de jugadores foráneos en la LigaPro era de seis extranjeros. Foto: Twitter @LigaProEC

Redacción Bendito Fútbol

La LigaPro amplió a ocho el cupo de jugadores extranjeros para los equipos ecuatorianos después de una reunión del Consejo de Presidentes.

Tras analizar la propuesta y someterla a votación, los clubes eligieron aprobar que un equipo pueda contar hasta con ocho jugadores en su plantilla. Estos, a su vez, tendrán libertad para alinearlos.

La reunión contó con la presencia de las autoridades de los 16 equipos de la Serie A y 10 de la Serie B. De las instituciones participantes, 19 votaron a favor y cinco lo hicieron en contra.

El Nacional, Universidad Católica, Orense, Manta y América de Quito fueron los cuadros que se opusieron a la iniciativa. Vargas Torres y Cuniburo, ascendidos de la segunda categoría, no estuvieron en capacidad para votar, sostuvo Miguel Ángel Loor -presidente de la LigaPro-, en diálogo con los medios de comunicación.

Durante su intervención, que se dio al finalizar el acto, el principal de la organización brindó detalles sobre la nueva facilidad. A su vez, se refirió a otros aspectos.

"Fue una decisión mayoritaria de los clubes. Sobre los nacionalizados no se habló. El nacionalizado, para efecto nuestro, es ecuatoriano y eso no afecta", dijo Loor.

¿Cuántos extranjeros se permitía previamente?

Antes de que se apruebe la nueva norma, el límite máximo de jugadores foráneos en la LigaPro era de seis extranjeros. Aquello tampoco tenía ninguna interferencia con los nacionalizados.

La medida se toma en plena vigencia del mercado de fichajes de cara a la temporada 2022. Aquello le da la posibilidad de nutrirse aún más a quienes tenían ocupadas todas sus plazas o buscaban modificarlas.

Después de la reunión, dirigentes como Martha Romero -presidente de Orense que se opuso a la medida- señaló que la idea primigenia del club es que los futbolistas de su tierra se puedan desarrollar. Por tal razón consideró que se debía mantener el cupo de seis.

"En Orense nos hemos caracterizado por ser formativos. En esta última temporada tuvimos hasta 12 canteranos en el club que han sido llamados al primer equipo", señaló.

Miguel Ángel Loor sobre la propuesta

Antes de que se lleve a cabo la reunión, Loor manifestó que no estaba ni a favor ni en contra de la iniciativa. Allí puntualizó que su deber como directivo de LigaPro era escuchar y analizar las posturas.

El directivo, además, se refirió a si aquello podía afectar a los jugadores nacionales. "No me gusta el falso patriotismo de llorar sin saber ni analizar las cosas, tan solo, porque nos imaginamos que los ecuatorianos no tendrán espacio", puntualizó.

