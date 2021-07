Liga derrota al Gremio en Brasil y avanza en la Copa Sudamericana

Redacción Bendito Fútbol

Liga de Quito consiguió el milagro. Clasificó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana después de perder 1-0 en casa y ganar 2-1 de visitante. El gran héroe de la jornada fue Jordy Alcívar, el 20 de julio del 2021.

El manabita fue el autor de los dos tantos de la ‘U’ con los que se empató la serie. El gol de los brasileños lo hizo Diego Souza.

Los albos se lucieron en el Arena do Gremio. No solo porque consiguieron el resultado que les da la clasificación a os cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino porque el funcionamiento fue bueno. Los pupilos del DT Pablo Marini impusieron su ritmo. Fueron buenos 20 minutos que tuvieron al golero local y a la defensa acechada.

💪 ¡El gol de la clasificación! Jordy Alcívar, de penal, hizo se segundo tanto en el partido y le dio el pase a @LDU_Oficial a los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/XVCUp0D60a — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 21, 2021



Pero los universitarios no fueron los primeros en abrir el marcador. Diego Souza, al minuto 23, consiguió un cabezazo en la área para complicar al golero Adrián Gabbarini. El capitán de la ‘U’ se equivocó al esperar el balón y no pudo contenerlo. Se le escapó de las manos y eso que no tuvo ni potencia, ni rebote.



Tras el gol, Liga no decayó en su juego. Apretó a los brasileños con buen toque. Aprovechó la velocidad de Kevin Mina y de Pedro Pablo Perlaza para sacar cierta ventaja por las bandas.



Una manera inteligente ante una defensa que poco apretaba y que por momentos apelaba a jugar a la contra.



Al minuto 44 llegó el tanto del empate. Alcívar conectó un centro de ‘PPP’ y de cabeza, con una ‘palomita’, puso el 1-1.



El segundo tiempo fue distinto. Liga consiguió el tanto de la clasificación a cuartos desde el punto penal. Una falta sobre Perlaza en el área, que tuvo que ser revisada en el VAR, terminó dándole cierta ventaja.



Una vez más, Alcívar tomó el balón y ante la mirada de cobradores más expertos, decidió que era su noche, que quería ser protagonista y el héroe de una llave que empezó mal, pero que terminó con una remontada. Marcó desde los 12 pasos y puso a ganar a los albos 2-1.

🔥🇪🇨 ¡El gol con el que empezó la remontada de @LDU_Oficial! Gran cabezazo a la carrera de Jordy Alcívar para el 1-1 parcial ante @Gremio y soñar en la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/vsaFFzufuD — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 21, 2021

⚽🔥 El pase a la red de Jordy Alcívar buscando la clasificación para @LDU_Oficial 🇪🇨✊



CONMEBOL #Sudamericana 🏆🙌 pic.twitter.com/Dz68hv2A8w — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 20, 2021