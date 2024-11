La sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a Liga de Quito por no cumplir con dos de sus acreedores, trae a la memoria lo que en su momento vivió el Deportivo Quito.

El sábado 16 de noviembre de 2024, la Comisión Disciplinaria decidió restarle tres puntos a Liga de Quito por no cumplir con los acuerdos de pago con Franklin Guerra y Renato Ibarra, campeones nacionales en el 2018 y 2023, respectivamente.

Liga anunció que esta decisión será apelada para no perder los puntos que ganó en la cancha. Lo cierto y real es que al momento comparte el primer lugar de la segunda etapa con Independiente del Valle con 26 puntos.

Hace nueve años el que padeció las sanciones de la FEF y la FIFA fue el Deportivo Quito en su paso por la Serie B, con lo que se concretó su descenso a la Segunda Categoría de Pichincha luego de 50 años de no estar en ella.

El Quito aún lucha por regresar a los primeros planos del fútbol nacional. Este domingo 17 jugará el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Ascenso ante Liga de Portoviejo, otros de los equipos históricos que pugnan por uno de los dos cupos disponibles de la B.

Las sanciones del Deportivo Quito

El 21 de junio, Álex de la Torre, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FEF, confirmó la reducción de seis puntos al Deportivo Quito, por orden de la FIFA.

El motivo fue la deuda con el jugador argentino Gonzalo Rovira, que militó en el club en el 2011. El monto ascendía a 120 000 dólares.

Esos no eran los primeros punto perdidos. Por no presentar roles de pago de abril y no presentarse ante Espoli, le significó perder cuatro puntos más.

El 2 de agosto la FEF cumplió la orden de la FIFA para restarle seis puntos por la deuda con el exjugador Martín Andrizzi, quien vistió de azul y grana entre el 2008 y 2009.

Ese mismo día ordenó descontar otros seis puntos, porque no presentaron los roles de pago de abril y mayo, aunque después esos puntos fueron devueltos.

Las sanciones enumeradas son solo algunas que desencadenaron el descenso la noche del viernes 9 de septiembre.

Las constantes deudas hicieron que no esté habilitado para jugar en la fecha 31 ante el Gualaceo, por lo que al ser la segunda ocasión que incurría en esta falta, perdió la categoría.

En la tabla de posiciones la ‘AKD’ quedó registrado con dos puntos, pese a que en las 44 fechas ganó nueve partidos, empató nueve y perdió 26. Anotó 41 goles y recibió 88 para tener un gol diferencia negativo de -47.

Pero lo peor aún no se concretaba. El 5 de diciembre de 2018 por el incumplimiento en el pago de 45 000 dólares con Andrizzi, provocó que la FIFA solicite a la FEF el descenso al fútbol amateur de Pichincha.

