El campeonato busca un nuevo récord en la fecha 27

El campeonato ecuatoriano de fútbol disputará la fecha 27 entre este viernes 28 y el domingo 30 de agosto del 2026, con Independiente del Valle como líder absoluto y principal protagonista de una jornada en la que buscará extender su histórica racha de victorias.

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Independiente del Valle va por otro récord en Liga Pro

El equipo dirigido por el paraguayo Joaquín Papa suma 67 puntos y aventaja por 23 unidades al Aucas, segundo de la clasificación. Independiente del Valle igualó la marca de 11 triunfos consecutivos de El Nacional y ahora intentará alcanzar las 12 victorias seguidas ante Universidad Católica, tercero con 43 puntos.

La Católica llega al encuentro después de golear 5-1 al Manta y buscará sumar para asegurar un cupo en torneos internacionales de la próxima temporada. El conjunto del Valle, además, acumula 15 triunfos consecutivos si se consideran sus resultados en otras competiciones y viene de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Aucas, con 44 puntos, recibirá a Libertad, que suma 37 y ocupa el séptimo puesto. El cuadro libertario necesita ganar para mantener sus opciones de ingresar al grupo de los seis primeros.

Liga de Quito y Barcelona, quinto y sexto con 41 y 39 puntos, respectivamente, también tendrán compromisos decisivos ante Guayaquil City y Manta.

Partidos de la fecha 27 de Liga Pro

Viernes 28 de agosto: Mushuc Runa vs. Delfín (15:30); Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca (19:00).

Mushuc Runa vs. Delfín (15:30); Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca (19:00). Sábado 29 de agosto: Independiente del Valle vs. Universidad Católica (13:00); Guayaquil City vs. Liga de Quito (16:00); Manta vs. Barcelona (19:00).

Independiente del Valle vs. Universidad Católica (13:00); Guayaquil City vs. Liga de Quito (16:00); Manta vs. Barcelona (19:00). Domingo 30 de agosto: Aucas vs. Libertad (13:00); Orense vs. Macará (15:30); Emelec vs. Leones del Norte (18:00).

Emelec con nuevo DT

Emelec, duodécimo con 32 puntos, estrenará entrenador: el argentino Ezequiel Medrán llegó a Guayaquil para reemplazar a Cristian Nasuti, quien dejó el cargo de común acuerdo. El Bombillo necesita sumar para evitar terminar en el hexagonal por el descenso.