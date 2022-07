Jugadores que no triunfaron en Liga en la administración de Esteban Paz

Andrés Chicaiza en Liga en el 2019. Foto: archivo EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

Joao Ortiz dejó Liga de Quito luego de solo seis meses y ahora fichó por Independiente del Valle. El futbolista se suma a lista de los fichajes que no triunfaron en Liga bajo la administración de Esteban Paz.

Tras 21 partidos, Ortiz abandonó Liga y se convirtió en el tercer refuerzo de IDV, en este segundo semestre de 2022.



Contrataciones que no triunfaron en Liga

Joao Ortiz

El último desastre de Liga de Quito. El mediocampista esmeraldeño arribó a inicios de 2022 al conjunto quiteño, proveniente del Delfín SC.



Con los manabitas jugó grandes temporadas, por lo que Barcelona SC y Liga se interesaron en el jugador. Finalmente, los albos se lo llevarían por casi USD 500 mil.



Sin embargo, desde que Luis Zubeldía se convirtió en el nuevo estratega existieron enfrentamientos con el jugador, que finalizó en una venta de Ortiz a un rival directo de la etapa, como es Independiente.



Aunque no se conoce el monto de la transacción, se rumorea que fue por un porcentaje menor al que se invirtió

Joao Ortiz posa con la camiseta de su nuevo club, Independiente del Valle. Foto: Captura de Pantalla

Santiago Scotto

El uruguayo llegó como un pedido del exentrenador albo Pablo Marini. Los albos adquirieron el 70 por ciento de los derechos deportivos del jugador.



A punto de cumplir un año con el club, Scotto jugó con Liga en 18 partidos, anotó un gol y fue expulsado en una ocasión. La mayoría de compromisos que vio actividad fue cuando Marini estaba en el banco.



Pese a que tiene contrato hasta 2025, los albos ya le están buscando salida para este semestre debido a su mal rendimiento. Uno de los clubes interesados es Defensor Sporting de Uruguay.

Andrés Chicaiza en Liga

El mediocampista ecuatoriano arribó a Liga en 2019, como una de las figuras del campeonato ecuatoriano, tras excelente paso por el Delfín.



Andrés Chicaiza le costó al cuadro universitario USD 1,2 millones y tiene contrato hasta el 2023. Sin embargo, con los albos solo jugó una temporada y la inversión ha sido un fracaso.



Con los albos estuvo en la campaña 2019, donde jugó 40 cotejos, anotó siete goles y repartió siete asistencias. El mediocampista no estuvo en los planes del estratega de ese tiempo Pablo Repetto y por eso salió cedido a Universidad Católica y Deportivo Cuenca.



Actualmente, tampoco está en Liga, ya que forma parte de la plantilla del Delfín hasta finales del 2022.

Luis Fernando Saritama y el dirigente de Liga Esteban Paz en el 2013. Foto: archivo EL COMERCIO

Luis Sariama y Félix Borja

Saritama, histórico jugador del Deportivo Quito, abandonó en 2013 el club de sus amores y se unió a Liga de Quito, con un contrato por tres años. Mientras que Félix Borja arribó en 2014, tras una regular temporada en México.



El 'Símbolo' de los chullas no causó suceso con Liga, donde jugó 39 partidos antes de marcharse cedido al Barcelona SC. Además, los albos tuvieron que llegar a un acuerdo de terminación de contrato, para desprenderse del jugador.



Por otra parte, el ‘Canguro’ Borja, no fue el goleador que esperaron los albos y el esfuerzo económico que realizaron no justificó sus paso por Liga.