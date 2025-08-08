Liga de Quito debutará el próximo jueves 14 de agosto en los octavos de final de la Copa Libertadores, enfrentándose al vigente campeón, Botafogo de Brasil. El partido de ida se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro.

Pese a que la serie comenzará en territorio brasileño, la expectativa en Quito para el duelo de vuelta es enorme. El Estadio Rodrigo Paz Delgado podría lucir un lleno total, ya que las entradas salieron a la venta con gran respaldo de la afición.

Más noticias:

Este viernes 8 de agosto, Liga Deportiva Universitaria confirmó que ya se han vendido 14 000 entradas para el partido en ‘Casa Blanca’. Sumadas a los abonados, y a los dueños de suites y palcos, la cifra alcanza cerca de 20 000 asistentes asegurados, más de la mitad del aforo.

A dos semanas del compromiso, previsto para el jueves 21 de agosto, todo apunta a un lleno total, dependiendo también del resultado del duelo de ida.

¡14k cupos ocupados! 🤩



🫵 Contamos con su apoyo este 21/08 albos de corazón



Nos enfrentamos a Botafogo en la definición del pase a cuartos de final 🏆 🔜



🎟️ https://t.co/TQh0a4BIhN pic.twitter.com/zCqK8Kpxx5 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 8, 2025

Liga de Quito busca volver a los cuartos de final

En los últimos años, la Copa Libertadores ha sido un desafío para el conjunto albo. La última vez que Liga Deportiva Universitaria clasificó a cuartos de final fue en 2019, cuando cayó ante Boca Juniors.

Desde entonces, el equipo universitario ha disputado solo tres ediciones más del torneo: en 2020 llegó hasta octavos de final, mientras que en 2021 y 2024 no superó la fase de grupos. Además, estuvo ausente en dos temporadas.

Ahora, con el impulso de su afición, LDU buscará romper esa racha y volver a instalarse entre los ocho mejores del continente.

Fichas de los partidos

Ida: Botafogo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 14 de agosto.

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico Nilton Santos.

Vuelta: Liga de Quito vs. Botafogo

Fecha: Jueves 21 de agosto

Hora: 17:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Entrevista Luis Alfonso Chango