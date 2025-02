Las cuentas oficiales de redes sociales de la Copa Libertadores sub-20 le dedicaron un posteo especial a Independiente del Valle y recordaron el título que alcanzaron en la edición 2020 disputada en Paraguay.

“Recuerdos de los campeones de la CONMEBOL Libertadores sub-20” fue el texto que acompañó las fotografías de Piero Hincapié y Willian Pacho, más la del uruguayo Randall Rodríguez, campeón con Peñarol en el 2022 en la edición celebrada en Ecuador.

Independiente conquistó América

El domingo 1 de marzo de 2020, Independiente del Valle derrotó 2-1 a River Plate de Argentina en la final de la Copa Libertadores sub-20 en el estadio General Adrián Jara de Luque, Paraguay.

Para los ecuatorianos significó ganar el primer título de este torneo para confirmar que se trataba de la mejor cantera del fútbol del país en el siglo XXI.

Daniel Bravo y Darlin Leiton fueron los encargados de anotar los tantos del títulos. Para los argentinos Fernando Benítez había puesto el transitorio 1-1.

Ese equipo de Independiente lo integraban, entre otros, Piero Hincapié (Bayer Leverkusen de Alemania), Willian Pacho (Paris Saint-Germain de Francia), Jhoanner Chávez (Lens de Francia), Moisés Caicedo (Chelsea de Inglaterra) y Pedro Vite (Vancouver Whitecaps de los Estados Unidos), cinco de los seleccionado fijos en la era del argentino Sebastián Beccacece.

También estuvo Alexis Villa, arquero transferido a Liga de Quito, que entró en el radar de Beccacece como parte de los jugadores que actuaban en calidad de “invitados” para que entrenen en la Casa de la Selección.

De los campeones de América también están los nombres de Anthony Valencia (Royal Antwerp de Bélgica), y José Andrés Hurtado (Bragantino de Brasil), dos talentos que juegan en el exterior y que también son parte de la Tri, aunque con menos frecuencia.

El entrenador Yuri Angulo formó para la final con Johan López; José Hurtado, Willian Pacho, Piero Hincapié y Bryan García; Marco Angulo, Moisés Caicedo, Darlin Leiton (Neicer Acosta) y Pedro Vite; Daniel Bravo (Adrián Mejía) y Luis Ortiz (Angelo Peralta).

Piero y Willian recordaron la consagración

La Conmebol se comunicó vía redes sociales con Hincapié y Pacho para volver a revivir el título que está próximo a cumplir cinco años.

“¡Piero! ¿Cómo estás? Queríamos saber, ¿Qué significó para vos salir campeón de la CONMEBOL Libertadores sub-20 con Independiente del Valle?”, le preguntó la CONMEBOL Libertadores al actual defensa del Leverkusen.

“Hola, ¿qué tal? Significó mucho porque ganar una competición de alto prestigio en juveniles en Sudamérica para Independiente del Valle, mi equipo formador, te da algo más“, respondió.

“Con Independiente del Valle significó algo muy lindo, ya que fue el club en el cual me formé, crecí como persona y profesionalmente; me llena de gratitud y felicidad, porque el club me dio la oportunidad de participar en el torneo, y lograr darle ese triunfo a la institución fue un honor, lo cual me llena de satisfacción, orgullo y felicidad”, fue parte de la contestación de Pacho.

😍 Recuerdos de los campeones de la CONMEBOL #LibertadoresSub20 🏆



⭐️ Porto Hincapie

⭐ Randall Rodríguez

⭐ Willian Pacho pic.twitter.com/wr7xVTP23l — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 25, 2025

Campeones

2011 – Perú: Universitario

2012 – Perú: River Plate

2016 – Paraguay: Sao Paulo

2018 – Uruguay: Nacional

2020 – Paraguay: IDV

2022 – Ecuador: Peñarol

2023 – Chile: Boca Juniors

2024 – Uruguay: Flamengo

Goleadores

2011 – Sergio Unrein (Boca) y Cristofer Soto (Universitario): 4

2012 – Rodrigo Gattas (Unión Española): 6

2016 – Luiz de Araújo (Sao Paulo): 5

2018 – Stiven Plaza (IDV): 7

2020 – Derlis Aquino (Libertad): 6

2022 – Francisco Sagardia (IDV) y Saúl Guarirapa (Caracas): 4

2023 – Santiago Díaz (Peñarol) y Maelo Rentería (IDV): 4

2024 – Iago y Wallace Yan (Flamengo): 4

