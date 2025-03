Libertad y Barcelona Sporting Club se enfrentan en el estadio Reina del Cisne en la tercera fecha de la Liga Pro 2025 la noche de este sábado 1 de marzo de 2025, con lo que se cierra la programación de este día.

Libertad y Barcelona Sporting Club se mantienen invicto en la Liga Pro. Los lojanos ganaron a Independiente del Valle y empataron con Técnico Universitario, mientras que los guayaquileños ganaron a Manta y Mushuc Runa.

El intenso invierno que azota al país tuvo sus repercusiones en el encuentro entre Libertad y Barcelona Sporting Club, porque impidió que el transporte que movilizaba el VAR no llegue a Loja y se quede atrapado en la vía.

¿La razón? Un deslave que afectó la vía que une Loja con Guayaquil en el sector de Velacruz se vio afectado por deslizamientos de tierra que impidieron la normal circulación de vehículos y de personas que se vieron obligadas a caminar para llegar a sus destinos.

“(…) Ha habido un derrumbe a dos horas de Loja, por lo que el camión que transporta el VAR se encuentra impedido de continuar su destino; se está haciendo todo lo posible con retroexcavadoras para resolver el problema (…) De continuar la misma situación, el partido se jugará sin VAR”, alertaba Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, en su cuenta de X, a las 14:51.

“Debido a temas climáticos (deslaves en la vía a Loja), los equipos de transmisión del VAR no han podido pasar a la ciudad donde se jugará el partido entre Libertad vs. Barcelona (…) se jugará sin la herramienta del VAR”, comunicaba la Liga Pro a las 17:35.

Que peligraba la transmisión de @BarcelonaSC 🟡⚫️? Por un momento..



Así se sacó al camión de la móvil que traía todas las cámaras y cables para la transmisión, le había caído no 1 si no 2 deslaves, esfuerzo enorme y maquinaria se lo sacó y están aquí instalándose!



VAR no llegó! pic.twitter.com/ag7j1P9FKF