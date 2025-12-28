A pocas semanas de que se abra el mercado de invierno en Europa, el nombre de Kevin Rodríguez se posiciona como uno de los fichajes más atractivos para reforzar ataques de mitad de temporada.

El delantero ecuatoriano, actualmente figura del Union Saint-Gilloise de Bélgica, vive su mejor etapa goleadora desde su llegada al fútbol europeo y ha despertado el interés de varios clubes importantes tanto en Sudamérica como en Europa.

Interés de gigantes sudamericanos y europeos

Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes y colaborador de medios como Goal, BBC y ESPN, reveló que múltiples equipos han puesto la mira en el delantero tricolor.

Según Konur, Boca Juniors y River Plate han preguntado por la situación del atacante, lo que abre la posibilidad de un duelo de mercado entre los dos clubes más grandes de Argentina.

Pero no son los únicos, ya que en Sudamerica también está el interés de Palmeiras y Atlético Mineiro, dos de los proyectos más fuertes del continente.

En Europa, Olympiakos de Grecia, Torino, Fiorentina y Bologna (Italia) han mostrado interés. Además, el FC Porto, conocido por potenciar talento sudamericano, lo tiene en su agenda.

El rendimiento del ecuatoriano y su evolución en Bélgica lo han convertido en un perfil ideal para equipos que buscan un delantero completo, físico y con capacidad asociativa.

🚨🆕 #UnionSG

Boca Juniors are interested in Union SG forward Kevin Rodríguez!



👀 River Plate, Palmeiras, Atlético-MG, Olympiacos, Napoli, Como, Fiorentina, Torino, Bologna & Porto also in the race! pic.twitter.com/3ZJzbBS0hZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2025

Los números de Kevin Rodríguez en Europa

La ‘Rola’ Rodríguez atraviesa su temporada más productiva en el Viejo Continente.

En la 2025/26 acumula:

28 partidos entre Champions League, liga belga, Copa y Supercopa

entre Champions League, liga belga, Copa y Supercopa 19 titularidades

Más de 1.700 minutos disputados

10 goles (7 en liga, 3 en copa)

(7 en liga, 3 en copa) 3 asistencias

Una participación de gol cada 133 minutos

Su consolidación en el Union Saint-Gilloise lo ha convertido en una de las revelaciones del torneo belga y, al mismo tiempo, en un objetivo apetecido para grandes clubes.

