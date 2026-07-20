Kevin Keegan, leyenda del fútbol, fallece a los 75 años

Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés, falleció a los 75 años. Ocurrió este 20 de julio del 2026, poco después de que en junio revelara que padecía cáncer. Su legado perdurará en la historia del deporte.

Logros de Kevin Keegan

El exfutbolista se destacó en el fútbol europeo durante las décadas de 1970 y 1980. Kevin Keegan conquistó dos Balones de Oro consecutivos en 1978 y 1979. Además, ganó ligas inglesas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA con el Liverpool.

También levantó una Bundesliga con el Hamburgo y defendió la camiseta de la selección de Inglaterra en 63 ocasiones. “Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer”, explicó Keegan al hacer pública su enfermedad.

Carrera de Kevin Keegan

Formado en el Scunthorpe inglés, alcanzó la cima del fútbol mundial durante su etapa en el Liverpool. Allí se convirtió en un referente del club de Anfield. Luego continuó su carrera en el Hamburgo, Southampton y Newcastle United, equipo donde puso fin a su trayectoria como jugador en 1984.

Con la selección inglesa disputó la Eurocopa de 1980 y el Mundial de España en 1982. Entre 1972 y 1982 marcó 21 goles en 63 partidos internacionales y fue capitán en 31 ocasiones. Además, fue elegido Futbolista del Año en su país en 1976 y 1982.

Un legado imborrable

Tras colgar las botas, Kevin Keegan inició su carrera en los banquillos. Dirigió al Newcastle United, al que devolvió a la máxima categoría del fútbol inglés. Con este equipo rozó el título de la Premier League en la temporada 1995-96. Posteriormente, entrenó al Fulham, a la selección inglesa y al Manchester City, antes de regresar brevemente al Newcastle en 2008.

Con información de EFE