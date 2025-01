Kendry Páez y Keny Arroyo son dos de los principales prospectos de Independiente del Valle. Ambos han demostrado su calidad en la cancha y se han consolidado como piezas importantes en el equipo, destacando en varios momentos de la temporada pasada.

Páez, de 17 años, ya fue transferido al Chelsea y se unirá al club inglés a mediados de 2025. Por su parte, Arroyo, de 18 años, está proyectado como una de las próximas grandes ventas de Independiente del Valle.

El portal Transfer Room publicó en sus redes sociales un ranking con los 10 jugadores más prometedores para la temporada 2025, evaluados en función de su potencial comparado con el promedio de las ligas en las que participan.

Dos ecuatorianos destacan en este ranking, ambos pertenecientes a Independiente del Valle. Kendry Páez ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Moisés Paniagua, de Bolivia. El mediocampista ofensivo tiene un potencial de 90,3 puntos, superando por más de 21 puntos el promedio de 69,1 de la Liga Pro.

Keny Arroyo aparece en el octavo puesto con un potencial de 86,9 puntos, marcando una diferencia de casi 18 puntos respecto al promedio del fútbol ecuatoriano.

Cabe resaltar que, aunque Páez tiene el mejor potencial del ranking, Moisés Paniagua ocupa el primer lugar debido a que el promedio de la liga boliviana es considerablemente más bajo que el de la ecuatoriana, lo que incrementa su diferencia relativa.

Además, Transfer Room comparó a Kendry Páez con Vinícius Júnior, considerado actualmente el mejor jugador del mundo.

“El extremo del Chelsea, incluido en el top 10, tiene un potencial similar al nivel actual de Vinícius Júnior, que alcanza 90,6 puntos”, publicó el portal.

