Kendry Páez ya entrena con su nuevo equipo en Europa, pero todavía no salta a la cancha. El Racing de Estrasburgo continúa su pretemporada este martes 6 de agosto con su cuarto amistoso, frente al Sturm Graz, campeón de Austria. Sin embargo, el ecuatoriano no fue convocado.

Por el poco tiempo de trabajo —se incorporó a los entrenamientos recién el 5 de agosto—, el entrenador Liam Rosenior decidió no apresurar su debut. Esto también mantiene en suspenso qué dorsal usará Páez en su primera temporada en el fútbol europeo, ya que el club aún no ha oficializado su número.

A pesar de perderse este encuentro, Kendry Páez tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos antes del inicio oficial de la Ligue 1. El último amistoso de pretemporada del Racing de Estrasburgo será el sábado 9 de agosto, a las 08:30 (hora de Ecuador), ante el Mainz 05, en Alemania.

The starting XI to face @SKSturm 🚨👀



