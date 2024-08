La carrera de Kendry Páez sigue en ascenso. Considerado una de las joyas más prometedoras del fútbol mundial, el joven ecuatoriano actualmente juega para Independiente del Valle y se unirá al Chelsea de Inglaterra cuando cumpla la mayoría de edad.

Gracias a sus destacadas actuaciones tanto en su club como en la Selección de Ecuador, el Observatorio Internacional del Fútbol (CIES Football Observatory) lo ha incluido en su listado de los mejores jugadores sub-18 del mundo.

En esta prestigiosa lista, Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y la Selección de España, no fue considerado, ya que se da por sentado que es el mejor futbolista de la categoría 2007.

Sin incluir al español, Kendry Páez se posiciona como el mejor jugador sub-18 con una calificación de 83,8 puntos sobre 100. El podio lo completan dos talentos latinoamericanos: el brasileño Estevao Willian, quien también se unirá al Chelsea, y el argentino Franco Mastantuono.

Top performing* U1⃣8⃣ players worldwide (#LamineYamal apart) 🌎

🥇 #KendryPaez 🇪🇨 83.8/100

🥈 #EstevaoWillian 🇧🇷 79.2

🥉 #FrancoMastantuono 🇦🇷 78.4

*As per @CIES_Football ⚽️ Performance Index 📊 powered by @Wyscout 😊 pic.twitter.com/WMkqNdZ4WR