El ‘Oliver Atom’ de la vida real volvió a marcar: Kazuyoshi Miura hizo historia a los 59 años

El legendario delantero japonés Kazuyoshi Miura, conocido mundialmente como ‘King Kazu’ e inspiración del personaje Oliver Atom en el popular anime Captain Tsubasa (Los Supercampeones), volvió a escribir un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera.

A sus 59 años, el atacante marcó un gol oficial con el Fukushima United, que goleó 7-0 al Iwaki Furukawa y aseguró su clasificación a la Copa del Emperador de Japón.

La anotación puso fin a una sequía de casi cuatro años sin convertir en una competición oficial.

Así fue el regreso al gol de ‘King Kazu’

Miura fue titular con el Fukushima United y anotó el quinto gol del encuentro en el minuto 52.

Según informó la agencia japonesa Kyodo, fue su primera anotación oficial desde noviembre de 2022, cuando militaba en el Atlético Suzuka.

El tanto provocó una emotiva celebración de sus compañeros, quienes corrieron a abrazarlo tanto desde el terreno de juego como desde el banquillo. Apenas tres minutos después, el veterano delantero fue sustituido entre los aplausos.

Cerca de cumplir 60 años… y sigue jugando

Nacido el 26 de febrero de 1967, Kazuyoshi Miura continúa ampliando una de las carreras más longevas de la historia del fútbol.

El delantero renovó recientemente su contrato hasta el 30 de junio de 2027, por lo que, salvo un giro inesperado, celebrará su 60.º cumpleaños como futbolista profesional.

Una leyenda del fútbol japonés

Miura dejó Japón con apenas 15 años para perseguir su sueño en Brasil.

Debutó como profesional con el Santos en 1986 y regresó a su país en 1990, donde se convirtió en una de las grandes figuras del Verdy Kawasaki.

En 1993 fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la primera temporada de la J-League, consolidándose como el rostro del crecimiento del fútbol japonés.

A lo largo de su carrera también vistió las camisetas del Génova, Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, entre otros clubes.

Además, se convirtió en el primer futbolista asiático en disputar la Serie A italiana durante la temporada 1994-1995 con el Génova.

Con la selección japonesa fue una de las máximas figuras de la década de los noventa, aunque quedó fuera, de manera sorpresiva, de la convocatoria para el Mundial de Francia 1998, la primera Copa del Mundo disputada por Japón.

La inspiración detrás de Oliver Atom

Más allá de sus récords deportivos, Kazuyoshi Miura también dejó huella en la cultura popular.

El creador de Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi, ha señalado en diversas ocasiones que el delantero japonés fue una de las principales inspiraciones para desarrollar al protagonista de la serie, Oliver Atom (Tsubasa Ozora), así como el espíritu competitivo que caracteriza a la obra.

Por ello, para muchos aficionados, Miura es considerado el “Oliver Atom de la vida real”.