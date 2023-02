Estos jugadores pueden fortalecer a Ecuador en el Mundial Sub-20 de Indonesia

Yaimar Medina anotó el gol de Ecuador ante Uruguay, en el Sudamericano Sub-20. Foto: FEF

Redacción Deportes

La selección de Ecuador se clasificó para el Mundial Sub-20 de Indonesia, pese a su rendimiento irregular. Desde ya, se piensa en los jugadores que pueden fortalecer el plantel.

Para el Sudamericano Sub-20, que se disputó en Colombia, la selección de Ecuador contó principalmente con deportistas del fútbol local. Solo dos jugadores de la nómina actúan en el exterior: Patrickson Delgado (Ajax) y Juan Sánchez (Sporting Cristal).

Esto se debió a que los equipos europeos no cedieron a los jugadores considerados por el entrenador ecuatoriano, Jimmy Bran, debido a que el Sudamericano Sub-20 es organizado por la Conmebol y no por la FIFA; no era obligatorio.

Durante su participación en el Sudamericano Sub-20, Ecuador anotó ocho goles y recibió 11, ganó dos partidos, empató tres y perdió cuatro. Estos son algunos jugadores de las ligas europeas que pueden potenciar el plantel para el Mundial de Indonesia:

Nilson Angulo

Con 19 años, milita en el Anderlecht de la liga belga. El exatacante de Liga de Quito de a poco se gana un espacio en el primer equipo, aunque también alterna con el plantel juvenil, tras un corto periodo de adaptación.

Alfred Caicedo

El lateral izquierdo tiene 18 años, y pelea por ganarse un puesto en el Jong Genk de la segunda división de Bélgica. Formado en Aucas, cumple con sus primeros pasos en el fútbol europeo.

Anthony Valencia

Era uno de los considerados por Bran para la selección Sub-20, pero el Royal Amberes decidió no prestarlo. Con 19 años, el extremo que se formó en Independiente del Valle, es una de las opciones del equipo que milita en la primera división belga, donde ya anotó un gol.

Joel Ordóñez

El defensa central puede potenciar la zaga ecuatoriana. Con 18 años, se formó en Independiente del Valle y fue fichado por el Brujas, de la primera división de Bélgica, por ahora solo ha disputado partidos con el cuadro juvenil.

Maiky de la Cruz

El lateral zurdo de 18 años milita en el Stade Reims B, de la cuarta división de Francia. Se formó en Liga de Quito y ya disputó cuatro partidos con el cuadro francés.

Diego Almeida

Ya formó parte de los procesos de selecciones juveniles de Ecuador. Tiene 18 años y se formó en la Masía, cantera del Barcelona de España y actualmente es el capitán del equipo A Sub-18 del cuadro catalán.

Marcos Zambrano

Recientemente fue fichado por el Benfica de Portugal, tras su formación en el Norteamérica guayaquileño. Hasta ahora, el centrodelantero jugó cuatro partidos con el equipo Sub-23.

