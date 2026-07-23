John Yeboah está en la mira de un histórico de Brasil tras brillar en Italia y con la Tri

John Yeboah se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado de fichajes. El extremo ecuatoriano, de 26 años, despertó el interés de varios clubes tras su destacada temporada con el Venezia y su buen desempeño con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Ahora, el atacante podría dar un giro a su carrera y dejar Europa para vivir su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

Vasco da Gama quiere fichar a John Yeboah

En las últimas horas trascendió que Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, está interesado en contratar al futbolista ecuatoriano.

La información fue revelada por los periodistas brasileños Matheus Giuberti, quien sigue la actualidad del club carioca, y Lucas Pedrosa, de Cazé TV.

Según ambos comunicadores, Vasco ya presentó una propuesta al jugador y ahora buscará alcanzar un acuerdo con el Venezia para concretar la transferencia.

“Vasco presentó una oferta y está cerca de llegar a un acuerdo con John Yeboah. Si el delantero ecuatoriano acepta la propuesta, el club negociará con el Venezia para cerrar el fichaje”, informaron en sus redes sociales.

De concretarse la operación, sería la primera experiencia de Yeboah en el fútbol sudamericano, tras desarrollar toda su carrera profesional en Europa.

🚨 | O Vasco tem conversas em andamento pela contratação do atacante equatoriano John Yeboah, do Venezia.



O jogador foi titular da Seleção Equatoriana na Copa do Mundo e tem 26 anos de idade.



Ele atua pelos lados do campo.



📰 | @giuberti10mr pic.twitter.com/NnpPMgUHxM — Eduardo Alves | Analisa Vasco (@AnalisaCRVG) July 21, 2026

La mejor temporada de su carrera

John Yeboah llegó al Venezia en agosto de 2024 para disputar la Serie A italiana.

Su primera campaña fue complicada. Disputó 33 partidos, marcó apenas un gol y no pudo evitar el descenso del equipo a la Serie B.

Sin embargo, la historia cambió por completo en la temporada 2025-2026.

El extremo ecuatoriano se convirtió en una de las principales figuras del Venezia durante la campaña del ascenso.

En la Serie B disputó 34 partidos, anotó 10 goles y entregó 10 asistencias, siendo uno de los líderes ofensivos del equipo que conquistó el campeonato y aseguró el regreso a la máxima categoría del fútbol italiano.

Contando todas las competiciones, cerró la temporada con 36 partidos, 12 goles y 11 asistencias, los mejores registros de su carrera profesional.

También brilló con Ecuador

El gran rendimiento de Yeboah en Italia le permitió consolidarse en la Selección de Ecuador.

Después de destacar en los amistosos previos al Mundial, el extremo se ganó la confianza del entrenador Sebastián Beccacece y fue titular en los cuatro partidos que disputó la Tri durante la Copa del Mundo.

Aunque no logró marcar, fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del combinado ecuatoriano y dejó una grata impresión por su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro en ataque.

Ahora, mientras disfruta de sus vacaciones, el futuro de John Yeboah podría estar lejos de Europa y cada vez más cerca del fútbol brasileño, con Vasco da Gama como el principal candidato para quedarse con su fichaje.