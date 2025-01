El Burnley, equipo del ecuatoriano Jeremy Sarmiento, igualó 0-0 frente al Stoke City este miércoles 1 de enero de 2025, en un partido correspondiente a la jornada 25 del Championship, la segunda división del fútbol inglés.

Este empate complicó un poco las aspiraciones de los ‘Clarets‘, que, aunque siguen en puestos de ascenso, dejaron escapar una oportunidad de oro para consolidarse como el segundo clasificado.

Actualmente, el Burnley suma 49 puntos tras 13 victorias, 10 empates y 2 derrotas. Además, presume de ser la mejor defensa del torneo, habiendo encajado únicamente nueve goles.

El partido comenzó a las 10:00 en el Gtech Community Stadium, y Jeremy Sarmiento fue titular, como lo ha hecho en la mayoría de la temporada, excepto cuando ha sido convocado por la Selección de Ecuador o por la reciente lesión que lo dejó fuera de dos compromisos.

La primera jugada de peligro llegó a los 8 minutos, con un remate elevado de Jaido Anthony. Poco después, a los 11 minutos, los locales volvieron a intentar sorprender con otro disparo que tampoco encontró portería.

Jeremy Sarmiento tuvo su oportunidad más clara a los 23 minutos, con un cabezazo que pasó cerca del poste derecho.

El Stoke City no generó peligro hasta el minuto 40, cuando realizó varios intentos, pero la fortuna no estuvo de su lado y el marcador no se movió.

Stoke City estuvo cerca de llevarse la victoria

En la segunda mitad, el partido se tornó más equilibrado. Aunque el Burnley mantuvo mayor posesión del balón, en términos de remates a puerta fue el Stoke City quien generó más peligro, con tres intentos frente a ninguno de los locales.

La acción más clara de todo el encuentro ocurrió a los 75 minutos, cuando Lewis Koumas, delantero del Stoke, intentó sorprender con un potente disparo dentro del área. Sin embargo, su remate se estrelló en el travesaño, dejando a su equipo con las ganas de festejar.

En los minutos finales, el ritmo del juego decayó, y ambas escuadras se conformaron con el empate, que quedó sellado en el marcador en la cancha del Burnley.

