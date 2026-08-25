Jeremy Sarmiento marca por segundo partido consecutivo y brilla con el Middlesbrough

Jeremy Sarmiento atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol inglés. El extremo ecuatoriano fue una de las figuras del Middlesbrough este martes 25 de agosto, en la victoria 3-1 sobre Doncaster Rovers, por la segunda ronda de la EFL Cup.

El mundialista con Ecuador en Catar 2022 aportó un gol y una asistencia y volvió a convertir por segundo partido consecutivo, confirmando su gran inicio de temporada.

La actuación cobra todavía más relevancia después de una campaña 2025/26 en la que tuvo pocas oportunidades como titular y no consiguió registrar goles ni asistencias durante su primer semestre con el ‘Boro’.

Jeremy Sarmiento brilló con gol y asistencia

Sarmiento fue determinante desde el primer tiempo ante Doncaster Rovers.

El ecuatoriano participó directamente en la apertura del marcador con una gran acción individual. Tras encontrar espacio por la banda, envió un preciso centro para que Kyle Joseph apareciera en el área y anotara el 1-0.

Así llegó la primera asistencia de Jeremy Sarmiento en la temporada: desborde en la derecha, centro punzante y golazo de Joseph. Alcanza para la victoria parcial del Boro en Carabao Cup. El finde había metido su primer gol en la temporada. pic.twitter.com/dfcYF9Q2WH — Diego Briones (@Diego_Briones13) August 25, 2026

Su protagonismo no terminó ahí.

A los 87 minutos, con Doncaster buscando descontar, Middlesbrough encontró espacios para salir al contragolpe y Sarmiento aprovechó uno de ellos.

El ecuatoriano quedó frente al arquero y resolvió con un elegante sombrerito para convertir el 3-0 parcial y marcar uno de los mejores goles del encuentro.

Tenía que cerrar con broche de oro Jeremy Sarmiento su gran presentación ante Doncaster. Antes había asistido, y ahora, con arco de frente, mete una gran definición para vencer al portero y cerrar con goleada en copa. Se ve con mucha más confianza.pic.twitter.com/kQfODCkv2r — Diego Briones (@Diego_Briones13) August 25, 2026

Doncaster consiguió posteriormente el descuento, pero no pudo evitar la clasificación del ‘Boro‘, que cerró el partido con una victoria por 3-1.

Jeremy Sarmiento marca por segundo partido consecutivo

El gol también permitió que el seleccionado ecuatoriano prolongara su buen momento.

El ecuatoriano anotó por segundo encuentro consecutivo y empieza a ganar protagonismo en el Middlesbrough durante su segunda temporada en el club.

Hasta el momento ha disputado cuatro partidos oficiales, dos por el Championship y dos por la EFL Cup, siendo titular en tres ocasiones.

En poco más de 230 minutos acumula:

2 goles

1 asistencia

4 partidos

3 titularidades

Esto representa una participación directa en un gol aproximadamente cada 77 minutos.

El gran cambio de Jeremy Sarmiento

El inicio de la temporada 2026/27 contrasta con sus primeros meses en Middlesbrough.

Durante el segundo semestre de la campaña 2025/26, Sarmiento disputó 19 encuentros, pero apenas fue titular en cinco y terminó ese periodo sin goles ni asistencias.

Ahora, con mayor continuidad y confianza, el ecuatoriano comienza a mostrar la versión ofensiva que lo llevó a destacar anteriormente en Inglaterra.

Sus primeras actuaciones de la temporada lo perfilan como una de las alternativas importantes del ataque del ‘Boro’ y llegan, además, en un momento clave pensando en sus aspiraciones de mantenerse como habitual en la Selección de Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar Jeremy Sarmiento?

El próximo partido del Middlesbrough será el sábado 29 de agosto, cuando reciba al West Bromwich Albion por la tercera jornada del Championship.

El encuentro se disputará en el Riverside Stadium, desde las 06:30 (hora de Ecuador).