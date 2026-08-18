Ismael Blanco y el sueño que todavía tiene pendiente en Barcelona SC

Ismael Blanco, exdelantero de Barcelona SC, asumió como nuevo director técnico de Técnico Universitario, equipo ambateño que atraviesa una complicada situación en la Liga Pro de Ecuador y necesita alejarse de los puestos comprometidos con el descenso.

Ismael Blanco

El argentino, de 43 años, ya dirigió su primera práctica al frente del ‘Rodillo Rojo’. El club confirmó la llegada del entrenador en sus redes sociales durante la tarde del 17 de agosto.

El desafío de Blanco será conseguir que Técnico Universitario permanezca en la primera división. El conjunto ambateño ocupa actualmente el antepenúltimo puesto de la clasificación de la Liga Pro con 26 puntos.

El cuerpo técnico de Blanco

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por el argentino Nelson Benítez, como asistente técnico; Rodrigo Cariaga, como preparador físico; y el ecuatoriano Héctor Lautaro Chiriboga, como entrenador de arqueros.

Además, Técnico Universitario sumó al volante ecuatoriano Diego Armas, quien regresará para ponerse a las órdenes de Blanco.

Ismael Blanco y su historia con Barcelona SC

El nombre de Ismael Blanco es conocido por los hinchas de Barcelona SC. El argentino llegó al conjunto torero a mediados de 2014 procedente de Lanús y tuvo un destacado inicio.

En aquella temporada convirtió 14 goles en 22 compromisos. También protagonizó una particular situación al tener que atajar durante un partido después de que los dos arqueros del equipo fueran expulsados.

Blanco ganó con Barcelona SC la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de 2014 y disputó la final frente a Emelec. Sin embargo, el conjunto eléctrico se impuso y evitó que los toreros conquistaran el título.

El exdelantero permaneció en Barcelona SC hasta mediados de 2016 y marcó 30 goles. En su último año, el club consiguió el campeonato, aunque Blanco se marchó en agosto hacia Colón de Argentina.

Blanco y el sueño pendiente con Barcelona SC

Ahora inicia una nueva etapa como entrenador. Y aunque su prioridad está en Técnico Universitario, Blanco ha dicho que quier dirigir a Barcelona SC en un futuro.