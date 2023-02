El invicto del Aucas en LigaPro duró 302 días

Una práctica del Aucas, club que agrupará a jugadores ecuatorianos y extranjeros para el 2023. Foto: @Aucas45

El invicto de Aucas en LigaPro, con el entrenador venezolano César Farías, se derrumbó en la LigaPro con la derrota 2-0 ante El Nacional.

Los orientales sorprendieron a su hinchada con su presentación ante los puros criollos, que recién regresaron a la Serie A, con la derrota en el juego del 26 de febrero de 2023.

La última derrota de Aucas en la LigaPro fue el 24 de abril de 2022, cuando cayó 1-0 ante Emelec bajó la dirección de Nelson Videla, DT interino, que tomó el equipo tras la destitución de Héctor Bidoglio.



En el siguiente partido, que se jugó el 30 de abril, ya con César Farías en los banquillos, Aucas se impuso 1-0 ante Técnico Universitario y desde dicho compromiso empezó el invicto del club que duró casi un año, nueve meses y 25 días para ser exactos.



Durante ese lapso, Aucas disputó 22 compromisos, incluido los dos juegos de la final ante Barcelona SC. El conjunto de César Farías sumó 14 victorias y ocho empates, lo que significó un rendimiento del 75,5 por ciento.



Además, Aucas anotó 38 goles, con un promedio de 1,7 goles por cotejo. Y recibió solo 12 goles, dejando el arco invicto en 11 ocasiones.



Aucas y su derrota

El vigente campeón de la LigaPro, Aucas, perdió en su debut ante El Nacional por 2-0 en su propia casa, el Gonzalo Pozo Ripalda.



Sin embargo, su derrota no fue sorpresa porque en los últimos partidos, incluida pretemporada y Supercopa Ecuador, Aucas no mostró un gran nivel y César Farías tuvo muchos problemas para plantear su equipo definitivo.



Además, El Nacional viene jugando muy bien e hizo grandes actuaciones en Copa Libertadores, por lo cual se esperaba mucho en su retorno a la Serie A.



Hay que destacar a Ever Hugo Almeida, que supo gestionar a su plantilla alineando con titulares y suplentes, ya que guardó jugadores para jugar Copa Libertadores entre semana.

