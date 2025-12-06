Inter Miami conquistó la tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025 el primer campeonato de su historia de la MLS al derrotar al Vancouver Whitecaps y aumentó a 48 los títulos levantados por Lionel Messi en su carrera, que arrancó en el lejano 2004.

La jornada no solo sirvió para la consagración del Inter Miami y Lionel Messi, sino que también sirvió como despedida del fútbol profesional de las leyendas del FC Barcelona y de la Selección de España, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El Inter Miami se proclamó campeón de su primera MLS tras ganar por 3-1 al Vancouver en la final de liga con goles del colombiano Édier Ocampo, en propia meta, y de los argentinos Rodrigo de Paul y Tadeo Allende.

El conjunto de “La Ciudad Mágica”, fundado el 29 de enero de 2018, sumó con el de la MLS el tercer título de su creciente palmarés. Antes sumó el de la Conferencia Este y la MLS Supporters’ Shield. En 2023 alcanzó la League Cup.

Para Messi significa seguir agrandando su leyenda y su récord personal como el futbolista que más títulos sumó en su carrera, con la impresionante cifra de 48 repartidos en clubes y en la Selección de Argentina.

La inmensa mayoría de sus trofeos, un total de 35, fueron levantados con el FC Barcelona. Durante sus casi dos décadas en la capital catalana, fue el arquitecto de un periodo de gloria sin igual, conquistando cuatro ediciones de la Champions League, 10 de La Liga y siete de la Copa del Rey, entre otros trofeos.

Su paso por el Paris Saint-Germain le sumó tres títulos a su palmarés, incluyendo dos Ligas de Francia. Más recientemente, el proyecto del Inter Miami le ha reportado cuatro estrellas a su cuenta personal.

Este conteo se completa con seis títulos que ha obtenido con sus selecciones, que incluye la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Con la absoluta sumó dos ediciones de la Copa América, la Finalissima y, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Detrás de Messi en cuanto a títulos se ubica Dani Alves con 43 (retirado), y Bader Al-Mutawa, delantero kuwaití de 40 años, con 42.

