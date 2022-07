El Inter Miami de Leo Campana reta al FC Barcelona

El centrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets (der.) en una práctica en el estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale, Florida (EEUU). Foto: EFE

El Inter Miami y el FC Barcelona jugarán un partido amistoso en el Lockhart Stadium, de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, la noche de este martes 19 de julio de 2022 (19:00).

El partido es parte de la gira norteamericana de los españoles que incluye el clásico ante el Real Madrid en el Allegiant Stadium, ubicado en la ciudad de Paradise, Nevada; ante Juventus en el Estadio Cotton Bowl de Dallas; y, New York RB en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.



El equipo de Miami contará con el joven delantero ecuatoriano Leonardo Campana, su goleador con nueve tantos en toda la temporada. "Va a ser un lujo jugar contra ellos. ¿Quién no quisiera jugar contra el Barcelona de España? (...) Ojalá se pueda anotar", declaraba el pasado 5 de julio.



Una de las novedades es que el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, no llegará a tiempo de dirigir a su equipo ante el Inter Miami, según confirmaron a EFE fuentes del club catalán.



La entidad azulgrana informó el pasado sábado 15 de julio que Xavi no viajaba finalmente con el equipo "por razones administrativas y de pasaporte", aunque estaba previsto que pudiera hacerlo "en los próximos días".



El técnico del Barça había visitado varias veces Irán durante los últimos años como jugador del Al Sadd catarí y, por ello, necesita un permiso especial para entrar en Estados Unidos, que tiene a este país de Oriente Medio en su lista negra.



Según el diario 'Sport', Xavi ya tiene su pasaporte en regla, pero le han cancelado el vuelo que debía aterrizar en Miami, por lo que no llegará a tiempo para dirigir a sus hombres en el primer partido de la gira norteamericana del FC Barcelona.



Su lugar en el banquillo lo ocupará su hermano y ayudante Óscar Hernández.