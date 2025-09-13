Independiente del Valle perdía durante 81 minutos con Vinotinto por 0-1 en la fecha 28 del campeonato nacional la tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025, pero en nueve minutos todo cambió para ganar 3-1.

Claudio Spinelli (2) y Aron Rodríguez neutralizaron el tempranero gol de Rafael Monti. Con el triunfo, Independiente del Valle sigue como líder con 62 puntos y le sacó 14 de ventaja a Liga de Quito, su perseguidor. Vinotinto es penúltimo con 24.

Vinotinto complicado en el campeonato nacional

El debut de Vinotinto en el campeonato nacional ha estado lleno de contrastes. Durante siete fechas de las 28 permaneció entre los seis primeros puestos que otorgan un cupo al hexagonal final, donde se definirá al campeón y los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana.

Durante tres fechas fue escolta de Barcelona SC en gran medida por la actuación del delantero argentino Rafael Monti, su goleador y una de las revelaciones en la primera parte del torneo. Sin embargo, ese brillante camino se opacó al punto de impulsarlo a los últimos lugares de la tabla.

Con esta jornada, son cinco las que permanece en la zona roja de la tabla y en cuatro fue penúltimo, solo superando a Mushuc Runa, el peor equipo del año en el campeonato local y uno de los firmes candidatos para perder la categoría.

Manta en el Olímpico Atahualpa y Libertad en Loja son los otros dos partidos que tienen por delante en el exigente calendario. Sumar los seis puntos y esperar que Delfín (29) no sumen es su premisa para salvarse del descenso y permanecer un año más en la máxima división del fútbol de Ecuador.

Independiente camina al título

IDV sigue a paso firme para conquistar el segundo título del campeonato nacional. El primero lo alcanzó en 2021 ante Emelec. En el 2023 y 2024 fue vicecampeón de LDU. En el 2025, todo parece indicar que bordará en su escudo una nueva estrella.

En la fecha 29 visitará a Mushuc Runa y en la 30 recibirá a Delfín. En el intermedio de estos juegos, recibirán y visitarán a Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y enfrentarán a Gualaceo por los octavos de final de la Copa Ecuador.

Gol de Rafael Monti

Rafael Monti, desde el tiro penal con un remate potente, superó a Villar y convirtió el 0-1 para @vinotinto_ec.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/5HyXqGMj0I — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 13, 2025

Gol de Claudio Spinelli

A falta de 10 minutos para el final, Spinelli llegó para lanzarse y de cabeza igualar 1-1 las acciones para @IDV_EC.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/Dp3nAgxz0u — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 13, 2025

Gol de Aron Rodríguez

En menos de cinco minutos @IDV_EC lo dio vuelta 2-1 gracias a un verdadero golazo de Rodríguez.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/1byFT7j5lP — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 13, 2025

