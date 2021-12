Independiente hizo 187 transferencias de futbolistas

Álex Puruncajas

Independiente del Valle es un club formador de talentos y también abastecedor de futbolistas para otros equipos.

En sus 14 años en la Primera categoría en el fútbol transfirió jugadores a 30 equipos de Ecuador y a 57 del exterior.

El nuevo campeón de la Serie A del fútbol ecuatoriano hizo 187 transferencias de deportistas, los cuales formó en su cantera en Sangolquí o los compró o adquirió a préstamo desde otros planteles. Esto lo hizo desde el 2008, año en que debutó en la Serie B tras ascender desde la Segunda categoría.

En promedio anual, el IDV ha transferido 13 jugadores.

La información de las transferencias de los rayados consta en Transfermark, portal alemán especializado en fichajes de jugadores a escala mundial.

Para convertirse en una maquinaria de jugadores, IDV apostó por formarlos integralmente, otorgándoles preparación deportiva, estudiantil y cubriendo sus necesidades básicas en el Centro de Alto Rendimiento del Valle.

Esta filosofía se mantiene tras la obtención de su primer título de la Serie A, la semana pasada. “Nuestro objetivo será siempre ser la mejor cantera de futbolistas de Sudamérica”, expresó Santiago Morales, gerente de los rayados, en los festejos por la obtención del título, en el estadio George Capwell de Guayaquil.

En los 14 años de transferencias, los futbolistas han tenido diversos destinos. Se han incorporado a clubes modestos de la Serie B, como el Grecia de Chone hasta planteles de la Premier League, como el Brighton & Hope Albion, al que fueron Billy Arce y Moisés Caicedo, la nueva figura de la selección ecuatoriana.

Al Grecia, por ejemplo, fue el golero Cristian Arana, en el 2010. También, los defensas Yason Corozo y Rubén Montaño, en el 2013. Otros clubes de Serie B que también han acogido jugadores del cuadro de Sangolquí son el Rocafuerte, el Imbabura y el Audaz Octubrino.

En la Serie A, Independiente ha abastecido de futbolistas a todos los planteles que disputaron esta categoría en el 2021. Por ejemplo, envió a Mario Pineida al Barcelona SC; a Luis Ayala, a Liga de Quito y a Alejandro Cabeza, al Aucas.

Las transferencias de equipos extranjeros son, sin embargo, las más reconocidas y que dejaron ingresos millonarios al club. La venta de mayor renombre en la historia del equipo es el fichaje de Moisés Caicedo al Brighton. IDV lo transfirió al plantel inglés por 6 millones de euros (USD 7,2 millones, según el cambio de moneda de la época). Así lo reveló Morales en ese entonces.

Para ‘Moi’ Caicedo, ser transferido a Europa es lo más destacado en su carrera, tras jugar en las juveniles de IDV y vivir en su residencia, antes de dar el salto al equipo de Primera.

Otros jugadores que se fueron al exterior y dejaron réditos económicos son Ángelo Preciado, Michael Estrada y Bryan Cabezas. Los dos primeros son seleccionados y anhelan jugar su primer mundial con la Tri, en Catar 2022.

Piero Hincapié, también seleccionado, es un caso excepcional. El defensa no fue transferido directamente a Europa. IDV vendió parte de sus derechos deportivos al Talleres de Córdoba de Argentina, desde donde dio el salto al Bayer Leverkusen de Alemania.

¿Qué pasa con los jugadores que se formaron en Independiente y no llegaron a Primera? Los directivos tienen un razonamiento: si los jugadores formados en su cantera no llegan al equipo de Primera pueden ir a otros planteles. Si no logran debutar en otros clubes ya tienen una preparación estudiantil para desenvolverse en otros ámbitos fuera del deporte.