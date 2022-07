Imbabura clasificó a octavos de final de la Copa Ecuador

El partido entre el equipo Imbabura y el Guayaquil City se definió en penales con un resultado de 2-1. Foto: Twitter de @canchaecuador

Paulo Álvarez

El equipo Imbabura pasó a los octavos de final, luego de que derrotara al Guayaquil CIty, este sábado 2 de julio de 2022.



El cuadro imbabureño se encuentra en la séptima posición de la Serie B con 18 puntos pero se las arregló para vencer a los guayaquileños de la categoría superior. El partido se definió en penales con un resultado de 2-1. En el tiempo de juego reglamentario empataron 1-1.

El marcador se abrió durante el primer tiempo. No pasaron ni cinco minutos para que el elenco del Guayas se pusiera en ventaja en el encuentro. Miguel Parrales ingresó en el medio del área y receptó un pase. Cuando tuvo la pelota en sus pies, remató y convirtió el tanto inaugural



Aunque los locales fueron sorprendidos, su reacción no tardó y buscaron la igualdad. Pese a ello, el Guayaquil City no resignó sus oportunidades de aumentar el marcador.



Los esfuerzos del Imbabura dieron resultado cuando el primer tiempo estaba por culminar. Desde fuera del área, Leonardo Pantoja se animó a rematar y probar las habilidades del arquero visitante y anotó.



El empate se mantuvo hasta el final y la tanda de penales estuvo protagonizada por los errores de los jugadores. Pese a ello, el plantel local consiguió hacerse con la clasificación.



Rival de Liga

El Imbabura forma parte de los seis clubes que no pertenecen a la Serie A del fútbol ecuatoriano y clasificaron a la siguiente fase de la Copa Ecuador. Su próximo rival será Liga de Quito.



Los albos vencieron en la fase previa al Manta en el Estadio Jocay con gol de Nilson Angulo, quien fue transferido al fútbol de Bélgica. El delantero puso el único tanto del compromiso.



Los horarios para los octavos de final aún no se definen en su totalidad. El primer clasificado a cuartos fue el Vargas Torres. Entre los choques fijados falta por jugarse Delfín vs. Gualaceo, La Unión vs. Independiente del Valle y 9 de Octubre vs. Orense.