En estos horarios jugará Ecuador ante Brasil y Perú en eliminatorias

Redacción Bendito Fútbol

La nueva doble fecha de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Catar 2022 se realizará a finales de enero y principios de febrero del 2022 y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas y horarios de los partidos.

Ecuador será local ante Brasil (27 de enero) y luego visitará a Perú (1 de febrero), en la recta final con rumbo al Mundial Catar 2022.

Con 23 puntos, la Tri ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones.

Brasil es líder con 35 unidades, seguida por Argentina (29), Ecuador (23), Colombia (17), Perú (17), Chile (16), Uruguay (16), Bolivia (15), Paraguay (13), Venezuela (7). Al final, los cuatro primeros ubicados se clasificarán de manera directa. La quinta selección ubicada disputará el repechaje.

Una de las novedades es que Chile jugará como local ante Argentina en Calama, ciudad ubicada a 2,260 metros sobre el nivel del mar. Esta condición quiere ser aprovechada por los chilenos para sacar los tres puntos que los acerque al mundial del siguiente año.



Fecha 15

Ecuador vs Brasil

27/01/2022 – Quito – 16:00



Paraguay vs Uruguay

27/01/2022 – Asunción – 18:00



Chile vs Argentina

27/01/2022 – Calama – 19:15



Colombia vs Perú

28/01/2022 – Barranquilla – 16:00



Venezuela vs Bolivia

28

/01/2022 – Barinas- 17:00

Fecha 16

Bolivia vs Chile

01/02/2022 – La Paz – 15:00

Uruguay vs Venezuela

01/02/2022 – Montevideo – 18:00

Argentina vs Colombia

01/02/2022 – Buenos Aires – 18:30

Brasil vs Paraguay

01/02/2022 – Belo Horizonte – 18:30

Perú vs Ecuador

01/02/2022 – Lima – 21:00

🔜 ¡En 2022 hay más de las mejores Eliminatorias del mundo! 🙌



🗓 Días y horarios confirmados para las jornadas 15 y 16#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/yBKljToVIs — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 21, 2021

🤩 ¡Horarios confirmados para las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022!



📲🎟 Adquiere ya tus entradas para el partido de #LaTri 🆚 Brasil: https://t.co/qANceeyr6j#JuntosHacemosHistoria🇪🇨 pic.twitter.com/MHCvOp94Pq — La Tri 🎅🎄🤶 (@LaTri) December 21, 2021