El 2024 ha sido un año de cambios para la Selección de Ecuador. Comenzó con el entrenador español Félix Sánchez Bas, pero, a mediados de año, el argentino Sebastián Beccacece asumió el cargo para dirigir al equipo.

En su último partido por las eliminatorias sudamericanas, y también el último del año, la ‘Tri’ visitará a Colombia, una de las selecciones más destacadas del momento, en la duodécima jornada del proceso clasificatorio.

La Selección de Ecuador cerrará el 2024, hasta ahora, en puestos de clasificación directa al Mundial 2026. Actualmente, ocupa la quinta posición con 16 puntos en 11 partidos, a falta del duelo contra los cafeteros.

¿A qué hora juega la Selección de Ecuador?

El duelo entre Ecuador y Colombia, válido por la duodécima jornada, se disputará este martes 19 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro está programado para las 18:00 (hora de Ecuador).

Este será el segundo compromiso del día, luego del Bolivia vs. Paraguay (15:00). Los siguientes encuentros serán: Argentina vs. Perú y Chile vs. Venezuela (19:00), y cerrará la jornada Brasil vs. Uruguay (19:45).

Historial de Ecuador en suelo colombiano

Ecuador y Colombia se han enfrentado 21 veces en eliminatorias, con un balance desfavorable para los tricolores como visitantes.

En los 10 partidos disputados en territorio colombiano, la selección local ha logrado seis victorias, tres empates y solo una derrota. Colombia ha marcado 13 goles en estos enfrentamientos, mientras que Ecuador solo ha anotado en tres ocasiones.

La única victoria de Ecuador en suelo colombiano fue el 20 de julio de 1965, cuando Washington Muñoz marcó el gol del triunfo por 0-1. Aquel partido correspondía a las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra 1966, y desde entonces, los tricolores no han vuelto a ganar en territorio cafetero.

Ficha del partido

Colombia vs. Ecuador

Fecha: Martes 19 de noviembre.

Hora: 18:00.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

