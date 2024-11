En un encuentro cargado de emociones, los jugadores del Deportivo Quito se despidieron de sus hinchas antes de viajar a Manabí para enfrentar a Liga de Portoviejo en el partido de vuelta de los cuartos de final del Ascenso Nacional.

La barra organizada, Mafia Azul Grana, encabezó el encuentro con los futbolistas, quienes recibieron palabras de aliento y el compromiso de su hinchada de acompañarlos en cada paso. Ocurrió este 21 de noviembre del 2024.

“La entrega no se negocia”, fue el mensaje unánime de los hinchas, quienes aseguraron que estarán presentes en Portoviejo para alentar al equipo.

A través de sus redes sociales, la barra organizada expresó su agradecimiento a los jugadores y reafirmó su compromiso con el club.

“Hoy se tuvo una pequeña charla con el plantel y el cuerpo técnico, ellos saben que no estarán solos en ninguna cancha y que en Portoviejo no será la excepción. Quedó claro que la entrega no debe ser negociable, en el fútbol todo puede pasar pero la actitud siempre debe estar por delante… Que Dios te bendiga Sociedad Deportivo Quito, jamás jugarás en silencio”, publicaron los hinchas.

Como parte de un acuerdo previo entre ambas instituciones, el Deportivo Quito contará con un contingente de 300 entradas para sus aficionados en el estadio Reales Tamarindos.

Un momento emotivo vivieron los jugadores y los hinchas en el Complejo Ney Mancheno de Carcelén.

Deportivo Quito buscará remontar ante Liga de Portoviejo

Cabe recordar que en el partido de ida, jugado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Liga de Portoviejo se impuso por la mínima diferencia.

El Deportivo Quito deberá remontar este resultado si quiere seguir con vida en el torneo y acercarse a su objetivo de regresar a la Serie B.

La afición quiteña vive con gran expectativa este encuentro, ya que representa una oportunidad de oro para que su equipo se clasifique a las semifinales del Ascenso Nacional y se ponga a un paso de lograr el ansiado ascenso.

Robo de taquilla en Portoviejo

Robo empaña el partido Liga de Portoviejo vs. Deportivo Quito

Días antes del partido, válido por los cuartos de final del Ascenso Nacional, se produjo el robo de una considerable suma de dinero de la taquilla del encuentro.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para dar con los responsables.

Según las denuncias, unos 32 mil 500 dólares fueron robados de la casa de un alto dirigente del equipo de Liga de Portoviejo. Ese dinero era de la taquilla por venta de entradas para cotejo contra Deportivo Quito.

A pesar de este incidente, el partido se llevará a cabo según lo programado, con ambos equipos disputando un cupo a las semifinales. La hinchada de ambos clubes se prepara para vivir una jornada memorable en el estadio Reales Tamarindos.