Hinchas del Brighton alentaron a Ecuador ante Arabia

Los hinchas del Brighton inglés se sienten identificados con la selección de Ecuador, por la presencia de tres tricolores en el club. Los aficionados alentaron a la Tri ante Arabia Saudita.

En el último amistoso de la Tri contra Arabia Saudita que se jugó en Murcia, España, el viernes 23 de septiembre, dos seguidores de las ‘Gaviotas’ acudieron al estadio Nueva Condamina con la camiseta del club inglés para apoyar a la selección a la que pertenecen sus jugadores.



Se trata de John Cambpell y su esposa. La hija de John, Sarah Millard, se encargó de compartir un video donde su papá y madrasta estaban rodeados de ecuatorianos en las afueras del escenario deportivo coreando “Ole ole ole ole Moisés Moisés ole ole ole …”



Así mismo, John publicó un video en su cuenta de Twitter, donde graba a varios ecuatorianos que están alentando al Brighton.

My Dad @MiraclesRock and step mum - following the @OfficialBHAFC boys over land and sea!! 🇪🇨💙🤍#seagulls #BHAFC pic.twitter.com/6nolssPsch