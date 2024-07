Hernán Galíndez vive un momento feliz con Huracán en la Primera División del Fútbol de Argentina. En las ocho primeras jornadas son los líderes absolutos en la tabla de posiciones.

La campaña de Hernán Galíndez y su Huracán se resume en cinco victorias y tres empates. Acumula 18 puntos. Marcó 10 goles y recibió tres para tener un gol diferencia positivo de +7.

Galíndez regresó al fútbol de Argentina luego de 13 años. Su última aventura fue en 2011 con Rosario Central, club en el que se formó desde los 10 años y debutó profesionalmente en 2008 con 21.

En el equipo rosarino jugó por primera vez profesionalmente de la mano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, actual entrenador de Liga de Quito, que lo incorporó a sus filas para reemplazar al español Josep Alcácer, cesado del cargo en mayo.

En la octava jornada regresó al Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central con la camiseta de Huracán. La victoria fue de 0-1 en favor de la visitan con un tanto de Walter Mazzanti.

Finalizado el encuentro, Galíndez conversó con los medios de comunicación y recordó los duros momentos que le tocó vivir con el descenso de Rosario Central en 2010, donde fue el arquero titular y uno de los señalados por lo sucedido.

Hernán Galíndez y el triste descenso con Central

En el Torneo Clausura de 2010 el ‘Canalla’ perdió la categoría, precisamente con Hernán Galíndez como el arquero titular ante All Boys, que se llevó la serie de la promoción por un marcador global de 4-1.

La ida, jugada en Buenos Aires, terminó empatada 1-1, por lo que todo hacía presagiar que en la revancha, a jugarse en Rosario, todo se definiría en favor de los locales, que contaban con el respaldo de su siempre fie hinchada.

Pero nada sucedió como se esperaba y la visita ganó con un contundente 0-3 con tantos de Marcelo Vieytes, Mariano Campodónico y Cristian Vella, abriendo una herida en el argentino-ecuatoriano que parece aún está abierta y que la volvió a recordar en entrevista con TyC Sports.

“Es la primera vez que vuelvo a jugar en este estadio después de 14 años y la gente, no todos, pero sí algunos, me mostraron su descontento. Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día, pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol y porque era hincha de Central. Fue un momento muy duro de mi vida, no solamente en mi vida deportiva”, mencionó el mundialista en Catar 2022.

Aseguró que el cambio que vivió entre Argentina y Ecuador fue de 180 grados, porque pasó de jugar en estadios con 40 000 personas con rivales como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Juan Sebastián Verón, al torneo de la Serie B con la Universidad Católica que no pasaba de los 200 hinchas por jornada.

Luego recordó que en su momento, con 23 años, pensó en “hacer una locura” por todo lo que se desató con el descenso de los rosarinos.

“No voy a hacer una locura como en su momento lo pensé. Cualquier cosa, fueron momentos duros. Sobre mi vida, sí claro. Fue duro”, recordó el campeón en 2022 de la Liga Pro de Ecuador con Aucas, con un penal suyo atajado en los 90 minutos ante Damián Díaz, otro jugador formado en Rosario Central.

“Hoy puedo soportar cualquier cosa después de haber soportado eso deportivamente y soy feliz de haber pasado por eso, de haber podido superar eso porque me encontré un día jugando un Mundial y uno se acuerda de esas cosas, así que vale la pena el aprendizaje“, detalló a TyC Sports.