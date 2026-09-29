Hernán Darío Gómez recibió seis goles y recordó a Ecuador

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Hernán Darío Gómez recordó su paso por la Selección de Ecuador después de que El Salvador, equipo que dirige, fuera goleado 6-0 por Guatemala en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. El ‘Bolillo’ habló sobre su continuidad y evocó otra dura derrota de su carrera.

Guatemala dominó el encuentro y tuvo como figura a Jehú Fajardo, autor de un triplete. Darwin Lom, Rubio Rubín y Jorge Aparicio completaron los seis goles del conjunto dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena.

Tras el partido, Gómez respondió sobre las decisiones que pueden tomarse alrededor de su cargo.

“La gente tiene todo el derecho de tomar decisiones. No acaban de echar también al de Costa Rica, pues que me echen a mí también”, señaló el entrenador colombiano.

Hernán Darío Gómez recordó una goleada con Ecuador

Hernán Darío Gómez utilizó su experiencia con la Selección de Ecuador para referirse a las consecuencias que puede tener una goleada para un entrenador.

“Allá me pasó un 6-1 con Ecuador y lo primero que dije fue este es un resultado que saca a los técnicos. Qué podemos hacer. Es más fácil echar a uno que a 22, ¿cierto?”, agregó.

El ‘Bolillo’ hacía referencia al 6-1 que sufrió Ecuador ante Argentina en la Copa América de 2004, cuando estaba al frente de la Tricolor.

La goleada de Guatemala comenzó apenas a los ocho minutos con Darwin Lom. Después aparecieron Rubín y Fajardo para establecer el 3-0 antes del descanso.

El Salvador no logró reaccionar y recibió otros tres tantos durante la segunda parte. Fajardo, delantero de 25 años del Antigua, completó su triplete.

Con el resultado, Guatemala quedó en el segundo puesto del grupo B de la Liga de Naciones por mejor diferencia de goles que Honduras, Jamaica y El Salvador.

Los dos primeros de los grupos A y B avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que ya esperan Panamá, Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de EFE