Gustavo Alfaro viajó a México para ver a los jugadores de la Tri

Foto referencial de Gustavo Alfaro, en el aeropuerto de Guayaquil. Foto: Twitter Jocelyn Vera

Redacción Bendito Fútbol

El trabajo Gustavo Alfaro con la selección ecuatoriana no se detiene. El DT de la Tri viajó a México este 26 de agosto de 2022, para ver a los jugadores nacionales que militan en ese país.

El representante y amigo personal del estratega, Víctor Tuchi, conversó con Bendito Fútbol y confirmó el viaje del argentino al territorio azteca. A las 15:30 de este 26 de agosto, Alfaro se encontraba haciendo escala en el aeropuerto de Panamá.

La finalidad del viaje es observar los partidos donde militan los jugadores ecuatorianos y posteriormente hablar con ellos, respecto de su actualidad, preparación y rendimiento.

Este sábado 27 de agosto, juegan por la Liga MX el Cruz Azul de Michael Estrada vs. Querétaro y Tigres UANL de Jordy Caicedo contra Necaxa.

Mientras que el 28 de agosto verán actividad Romario Ibarra (Pachuca), Byron Castillo, Ángel Mena (León), Aníbal Chalá (Atlas), Félix Torres (Santos Laguna) y Fernando León (Atlético San Luis).

Una vez acabada su visita por México, Alfaro realizará un viaje hacia Europa para seguir a los jugadores que militan en ese continente

Preparación para Catar

Antes de iniciar la Copa del Mundo en Catar 2022, la Selección de Ecuador tiene preparado dos amistosos más, que se jugarán en septiembre.

El viernes 23 de septiembre jugarán contra Arabia Saudita en el Estadio Real Murcia de España. El partido arrancará desde las 12:00 (hora de Ecuador).

El 27 del mismo mes el rival será Japón en el Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf, Alemania. El encuentro arrancará desde las 12:30 (hora de Ecuador).

Entre el 17 y 18 de septiembre se reunirán en el país los seleccionados que militan en la liga local para emprender el viaje a Madrid, ciudad donde se completará la nómina. Desde ahí partirán a Murcia y posteriormente a Dusseldorf.