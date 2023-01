Lo que deja el DT Gustavo Alfaro tras su paso por Ecuador

Pervis Estipuñán realiza un saque de costado. Lo observa el DT tricolor, Gustavo Alfaro. Diego Pallero/ EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

El DT argentino Gustavo Alfaro no continuará al frente de la selección de Ecuador. Se unió a la Tri en agosto del 2020 y alcanzó la clasificación al Mundial Qatar 2022. Deja una base renovada en el equipo y nuevos prospectos a futuro.

El estratega fue oficializado como DT durante agosto del 2020 y arribó en septiembre del mismo año.

Tras la abrupta salida de Jordi Cruyff del cargo y de Antonio Cordón como secretario técnico, él y Gabriel Wainer asumieron tales cargos



Después de más de dos años al frente de la escuadra, el entrenador culminó su contrato luego del Mundial Qatar 2022. Allí, el elenco fue eliminado en la fase de grupos al caer en su último partido con Senegal.



Tras de abandonar el certamen, Alfaro señaló que debía analizar su futuro; no solo al frente del equipo, si no a nivel profesional. Finalmente, este le comunicó a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que no continuará.

Aquella participación en Qatar marcó su punto máximo como técnico de la Tricolor. Aquel logro fue complementado por el proceso para llegar al certamen y sus puntos altos durante este.

El Mundial y una marca histórica

Con Gustavo Alfaro a la cabeza, la Selección de Ecuador consiguió volver a un Mundial después de ocho años. Su última participación había sido en Brasil 2014 bajo el liderazgo de Reinaldo Rueda.



Durante las eliminatorias, el estratega clasificó a la Tri en la cuarta posición y con una fecha de antelación. A su vez, tomó decisiones como el cambiar la localía de Quito a Guayaquil en dos ocasiones.



Aunque sostuvo que su objetivo era hacer la mejor Copa del Mundo que Ecuador haya visto, este no se cumplió. El plantel consiguió cuatro puntos en la fase inicial y quedó eliminado. En su trayecto venció a Qatar, empató con Países Bajos y perdió con Senegal.



La victoria ante Qatar constituyó una marca histórica para el y sus dirigidos. El triunfo fue el primero de una selección ante los anfitriones del torneo.

Gustavo Alfaro deja un plantel renovado

Con su llegada, Gustavo Alfaro conformó una selección con nuevos nombres y dio paso al recambio generacional. Para ello, el estratega echó mano de aquellos que habían destacado a nivel juvenil y se apoyó en nombres con experiencia que permanecen vigentes.



Parte de los jugadores del actual conjunto debutaron con el gaucho y se consolidaron. A su vez, aquello puso a la Tri como la tercera escuadra más joven del Mundial y la de menor edad de Sudamérica en el certamen.



Nombres como el de Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Jeremy Sarmiento o Ángelo Preciado tuvieron su primera oportunidad. De igual forma, jugadores como Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata o Félix Torres -que ya habían sido convocados- se asentaron en la plantilla.

La felicidad de Alfaro por los resultados del sorteo para el Mundial de Catar 2022. Foto: Twitter La Tri

Nuevos prospectos

Si bien Alfaro hizo de Ecuador una plantel joven y batalló con él, también dejó en el radar a prospectos a seguir. Aunque no los hizo debutar, este no dudo en llamar a jugadores sub-20 para que compartan con el equipo.



Entre los que citó se encuentran futbolistas como Nilson Angulo, Anthony Valencia, Patrickson Delgado, Diego Almeida, Sebastián González, Gilmar Napa. A su vez, por medio de sus asistentes técnicos realizó giras en el extranjero para tener contacto con quienes se desempeñan allí.

