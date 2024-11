El Manchester City igualó 3-3 con el Feyenoord este martes 26 de noviembre en Inglaterra, durante la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El empate, tras ir ganando 3-0 hasta el minuto 75, desató la frustración de Pep Guardiola, quien llegó a autolesionarse.

En un episodio inusual, Guardiola vivió una de las peores noches de su carrera como entrenador. Su equipo parecía tener el partido controlado, pero el Feyenoord remontó de manera sorprendente, marcando tres goles en los últimos 15 minutos.

Este resultado amplió la racha negativa del City, que acumula seis partidos consecutivos sin ganar, la peor de Guardiola desde que comenzó su trayectoria en los banquillos.

El entrenador del Manchester City acudió a la zona mixta con una particularidad que sorprendió a reporteros y televidentes. Guardiola apareció para dar sus primeras declaraciones tras el empate con varias heridas visibles en su rostro.

El técnico tenía rasguños en la cara y la cabeza, además de un pequeño corte en la nariz que mostraba rastros de sangre.

