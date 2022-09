Gualaceo derrotó a Barcelona por segunda vez en LigaPro

Con el resultado, Barcelona se mantiene en la sexta casilla, con 13 unidades. Foto: Twitter Barcelona

Andrés Ávila (D)

El Gualaceo derrotó nuevamente a Barcelona SC este sábado 3 de septiembre de 2022. El cotejo terminó 2-1, en la novena fecha de LigaPro.

Durante el primer tiempo se jugó un partido brusco, donde Barcelona no logró imponer su juego porque en frente tuvo a un Gualaceo, que se agrupó bien y presionó alto para evitar las conexiones en el mediocampo de los dirigidos de Jorge Célico.



Antes del gol, ambos equipos tuvieron una oportunidad clara de marcar. Del lado del ‘Súper Guala’, Gustavo Alles falló un mano a mano contra Javier Burrai por intentar una vaselina a los 10 minutos.



Mientras, que por Barcelona Jhon Jairo Cifuente erró un remate debajo del arco. El ariete torero no logró impactar el balón y se perdió la más clara de Barcelona en el primer tiempo.



A los 42 minutos, Bruno Piñatares cometió un penal sobre Jesús Preciado. Aunque el juez central concedió el castigo, minutos después acudió al VAR para ratificar su decisión.



En ese momento se vivió una situación insólita, ya que también expulsó a Fidel Martínez por una supuesta agresión al cuarto árbitro Gorky Araujo.



Finalmente, la roja fue anulada tras verificar las cámaras del VAR y un miembro de Barcelona tuvo que buscar a ‘Alegría y Osadía’ en los camerinos para que regrese al terreno de juego.



Después de todas las revisiones del VAR y la larga pausa que tuvo el partido, Henry Patta acudió a patear la pena máxima y la hizo efectiva.



Ya en la segunda parte, Barcelona intentó el tanto del empate, pero nuevamente Gualaceo estuvo muy ordenado en defensa y las pocas oportunidades que tuvo, el guardameta Walter Hinostroza respondió muy bien.

​

Jhon Jairo Cifuente que intentó todo el cotejo anotó el tanto a los 88 minutos, tras un gran disparo. Sin embargo, la celbración no duro ni un minuto, ya que Diego Ávila anotó para darle la ventaja a Gualaceo nuevamente.



Con este resultado, Barcelona se mantiene en la sexta casilla, con 13 unidades. Por otra parte, el ‘Guala’ ascendió a la novena posición, con 10 puntos.



El próximo enfrentamiento del ‘Ídolo’ será contra Macará en el estadio Monumental de Guayaquil, mientras que, Gualaceo visitará al Orense.