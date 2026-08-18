Gonzalo Plata puede regresar a España y la Real Sociedad sigue de cerca al ecuatoriano

Gonzalo Plata atraviesa un buen momento con Flamengo y su nombre vuelve a aparecer en el mercado europeo. El extremo ecuatoriano, que ya tuvo una etapa en España con el Real Valladolid, podría tener una nueva oportunidad en LaLiga.

La Real Sociedad sigue de cerca al futbolista de 25 años y habría iniciado contactos con su entorno para conocer las posibilidades de una transferencia antes del cierre del mercado de fichajes, según informó el diario español AS.

Por ahora, no existe un acuerdo ni una negociación confirmada oficialmente por los clubes. Sin embargo, el interés abre la posibilidad de que Plata regrese a España después de su experiencia con el Valladolid.

¿Por qué la Real Sociedad quiere fichar a Gonzalo Plata?

La Real Sociedad tiene a Gonzalo Plata entre las opciones que maneja para reforzar su ataque, según la información publicada por AS.

El diario español señala que ya existieron acercamientos entre la directiva del conjunto de San Sebastián y el entorno del futbolista ecuatoriano.

“Gonzalo Plata apunta a ser uno de los agitadores del mercado en su recta final. Los contactos entre la directiva y su entorno ya se han producido y el jugador estaría más que abierto a la posibilidad de recalar en Anoeta”, publicó AS.

De acuerdo con esa versión, Plata estaría dispuesto a considerar la posibilidad de regresar al fútbol español.

Hasta este martes 18 de agosto, ni Real Sociedad ni Flamengo han confirmado oficialmente que exista una negociación por el ecuatoriano.

¿Cuánto pediría Flamengo por Gonzalo Plata?

La posible salida del ecuatoriano también dependerá de las condiciones económicas que establezca Flamengo.

Según la información que maneja Diario AS, el conjunto brasileño estaría dispuesto a escuchar propuestas cercanas o superiores a los 12 millones de dólares por Plata.

La cifra, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por Flamengo.

Tampoco se detalla si Real Sociedad presentó una oferta formal o si los contactos reportados hasta ahora se limitaron al entorno del jugador.

Por ello, el posible fichaje permanece en una fase de interés y acercamientos, de acuerdo con la información disponible.

¿Cómo le fue a Gonzalo Plata en el Real Valladolid?

Un eventual fichaje por la Real Sociedad significaría el regreso de Gonzalo Plata al fútbol español.

El ecuatoriano jugó con el Real Valladolid durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023.

Durante la campaña en la que el Valladolid consiguió el ascenso a Primera División, Plata disputó 31 partidos y marcó seis goles, según las estadísticas proporcionadas.

En la siguiente temporada tuvo la oportunidad de competir en LaLiga. El extremo disputó 36 encuentros y anotó un gol.

Ese tanto llegó frente al FC Barcelona.