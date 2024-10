La llegada de Gonzalo Plata y la eliminación de Flamengo de la Copa Libertadores no cayó bien y un histórico jugador del equipo y de Brasil se pronunció. Gerson de Oliveira, campeón del mundo, cuestionó el fichaje del futbolista ecuatoriano y su papel con el equipo.

El extremo tricolor arribó al equipo a mediados de este 2024 y a pedido del exDT Tite. Su llegada se dio desde el Al Nassr de Catar, donde pasó una temporada tras dejar el Valladolid, y con un cartel de refuerzo estelar.

Tras su incorporación, el debut de Plata no se hizo esperar y jugó en el siguiente partido del Brasileirao luego de que se unió. Antes y ya con él, el Flamengo disputó la Copa de Brasil, pero al ser un duelo de vuelta, no estuvo presente debido a que no podía ser inscrito.

A cargo de Tite, Plata jugó cuatro partidos, dos del Brasileirao y dos de la Copa Libertadores. El último, correspondiente al máximo certamen de clubes de América, fue el que desató la crítica de Gerson tras la caída de Flamengo.

Las palabras de Gerson sobre Gonzalo Plata

En el medio brasilero Coluna de Flamengo, Gerson dio su punto de vista con respecto a Gonzalo Plata. Allí calificó la transferencia del extremo ecuatoriano como un error, señaló que existen mejores jugadores y que no ha sido diferencial.

“¿Quién contrató a Plata, eh? Mal contratado. Él, en el lado derecho (en la eliminación de Copa Libertadores), no hizo ninguna jugada. Aunque no conozco la base y las reservas de Flamengo a detalle… Hay 380 jugadores en que son mejores que Plata. El chico entró, Matheus Goncalves, es mejor que él”, manifestó el excompañero de Pelé.

Gerson también apuntó contra el esquema táctico que planteó Tite. Para él, este realizó un mal planteamiento y recalcó que el entrenador carioca había manifestado con anterioridad que se podía ganar a Peñarol.

La eliminación de Flamengo ante Peñarol

Flamengo cayó ante Peñarol en los cuartos de final de la Copa Libertadores por un resultado global de 1-0. El equipo brasilero cayó en el Maracaná de Río de Janeiro ante el ‘Manya’ por un marcador de 0-1, en la vuelta en el Campeón del Siglo, los carboneros aguantaron el empate.

Antes de su eliminación frente al conjunto uruguayo, el ‘Fla’ superó en los octavos de final al Bolívar de Bolivia, pero tuvo dificultades. En la ida venció en Brasil por 2-0 y en la vuelta cayó por 1-0.