Futbolista ecuatoriano quiere que la Tri pierda ante Bolivia

Redacción Guayaquil

No le importa lo que pase con la selección ecuatoriana, pese a haber nacido en Quinindé, Esmeraldas. El futbolista Kevin Mina apuesta todo por un triunfo de Bolivia ante la Tri, en el partido de este 7 de octubre de 2021, por las eliminatorias mundialistas de Catar 2022.

“Yo espero que gane Bolivia porque yo soy más boliviano que ecuatoriano. Mi hija es boliviana y todo eso. Es el país que me está dando de comer. No me importa si me odian en Ecuador”, dijo el futbolista, en una entrevista para el diario de ese país, Página Siete.

Mina llegó a Bolivia a inicios del 2021 y actualmente milita en el Guabirá. Toda su carrera la hizo en Ecuador, pasó por clubes como UDJ Quinindé, Deportivo Coca, Imbabura, Olmedo y Barcelona.

Video: YouTube / Canal: Tigo Sports Bolivia

A sus 27 años, es una de las figuras de su club, como titular indiscutible. El delantero anotó nueve goles en esta temporada, ocho en el torneo boliviano y uno en la Copa Sudamericana.

Pese a su apoyo a ‘La Verde’, mina reconoció que el proceso del fútbol boliviano tiene desventajas, en comparación con otras selecciones del continente. Apuntó a las fallas en el fútbol formativo.

“A la selección (Bolivia) siempre le falta algo, porque no tiene divisiones menores”, dijo Mina, en la entrevista para el rotativo.

Ecuador recibirá a Bolivia este 7 de octubre de 2021, desde las 19:30, en el estadio Banco Pichincha, de Guayaquil. La Tri ocupa el cuarto lugar en las eliminatorias, con 13 puntos, mientras que su rival está en la novena casilla, con seis unidades.