Corría el año 2003 y Felipe Caicedo alimentaba sus sueños de ser jugador profesional de fútbol. Por esos días tenía más ilusiones que certezas, pero ya era conocido en el Guasmo Sur, uno de los sectores más populares de Guayaquil.

Pese a tener tan solo 14 años, ya destacaba sobre el resto de sus contemporáneos por su corpulencia y habilidad para manejar el balón, dos cualidades que lo acompañaron durante toda su carrera como futbolista.

Más noticias:

Felipe Caicedo se une a Rocafuerte

Felipe Caicedo se unió a Rocafuerte FC con 10 años. Fue escogido en un proceso de selección que lo lideró el también delantero Jesús Cárdenas, ídolo de Emelec en la década de los 80 y en la primera mitad de los 90.

“Generalmente, cada año nosotros hacemos la invitación para que los jóvenes vengan a la escuela de fútbol. Llegó con características como su estatura y su dominio con el balón que no eran comunes para su edad. Eso hizo que tengamos un llamado de atención especial con él”, mencionó el exjugador en una serie de videos publicados en 2016 por una bebida hidratante que auspiciaba a ‘Felipao’.

Ese fue el punto de partida de la carrera del ariete que duraría poco en Ecuador y se extendería por equipos de Suiza, Inglaterra, Portugal, España, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En el país jugó con la selección de Ecuador partidos amistosos y las eliminatorias a los mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Se suma un amistoso con el Espanyol en 2015 enfrentando a Barcelona SC en la denominada Copa EuroAmericana que la ganaron los locales en el estadio Monumental. El único tanto fue de Washington Vera a los 61 minutos.

Archivo histórico EL COMERCIO.

El ‘Camino a la gloria’ de Caicedo

En agosto de 2003 la extinta cadena de televisión Canal Uno sacó al aire ‘Camino a la gloria’, un reality show que convocó a jugadores jóvenes del país para que muestren su talento con el balón.

El premio era realizar una pasantía de 10 días en Boca Juniors de Argentina. Entre los jurados se encontraba Salvador Capitano, exentrenador de Emelec, con los que ganó los títulos de los campeonatos nacionales de 1993 y 1995, respectivamente.

Tras tres meses de pruebas fue uno de los ganadores junto a Edder Vaca, Javier Jaramillo, Eder Moreira, Jonathan Monar y Ángel Pután. Otros 34 jóvenes quedaron en el camino y no llegaron al objetivo final.

La carrera más conocido fue la del delantero guayaquileño, pero Vaca, por ejemplo, fue parte del plantel de Liga de Quito que en el 2008 ganó la Copa Libertadores y en 2009 la Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana.

Monar debutó en Liga de Quito al igual que Pután, pero que no lograron ganarse un espacio en el primer equipo, poco a poco perdieron espacios y desfilaron por otros clubes del país.

“Cuando fue escogido no cambió, fue un chico normal con grandes aspiraciones y con sueños“, agregó Cárdenas sobre como el delantero nacional vivió por esos días ser uno de los ganadores del reality que lo catapultó a la fama y lo puso en el radar de los seguidores del fútbol ecuatoriano.

“La corpulencia dentro de la cancha me sirve de mucho para luego poder encarar. También me facilita poder ganar por arriba (…) Pero debo mejorar mi concentración y no reclamarle tanto a mis compañeros”, declaraba por esos días al periodista Roberto Bonafont.

Archivo histórico EL COMERCIO.

Vota por el Personaje del Año 2024 Escoge cuál fue el personaje destacado y el hecho noticioso del año Llévame allí

Confesionario – segunda temporada en proceso