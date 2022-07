Fabián Bustos ya no es el técnico del Santos de Brasil

El entrenador argentino Fabián Bustos dejó de ser el director técnico del Santos FC de Brasil. Los malos resultados, sumada a la eliminación en la Copa Sudamericana ante Táchira, fueron las causas para que el club busque un nuevo rumbo.

"Santos FC anuncia que ha decidido realizar cambios en el Departamento de Fútbol Profesional. El entrenador Fabián Bustos y el ejecutivo de fútbol Edu Dracena dejan este jueves sus funciones en el equipo profesional", publicó el equipo en redes sociales.

"También se van los asistentes Lucas Ochandorena y Carlos Caicedo, el preparador físico Marcos Conenna, el entrenador de fútbol Guilherme Lipi y el técnico Arnaldo Hase. Santos FC agradece los servicios prestados por los profesionales y les desea suerte en sus carreras", añade la comunicación.

El técnico argentino llegó a tierras cariocas en febrero de 2022 y abandonó a Barcelona con la temporada iniciada en LigaPro y la Copa Libertadores. En su nuevo reto tuvo un respetable inicio, sin embargo, en sus últimos partidos los resultados no lo acompañaron.

