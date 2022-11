El sueño de Fabián Bustos lo impulsa su familia

El entrenador argentino regresó al club en septiembre y disputó seis partidos antes de las finales. Bustos fue campeón de Ecuador en 2019 y 2020. Foto: Barcelona SC

Las hijas de Fabián Bustos se adaptaban a hablar portugués, cuando recibió el llamado para regresar a Barcelona. El entrenador argentino sueña con ganar su tercer trofeo en el fútbol ecuatoriano, su familia lo apoya para que cumpla ese objetivo.

Es normal que los actores del fútbol -entrenadores y jugadores- se conviertan en ‘gitanos’, que deben mudarse a donde la profesión los lleve; con ellos trasladan a su grupo familiar, que también tienen una suerte de errantes, trotamundos.

Bustos estuvo en Brasil seis meses. Salió de Barcelona por una buena propuesta económica y deportiva que llegó de Santos; antes de aceptarla consultó con su esposa, Romina, y decidieron emprender el nuevo reto.

Además de mudar a su esposa e hijas, nacidas en Manta, el reto fue adaptarse a un nuevo idioma. Las pequeñas Fabiana y Luciana, de siete y cinco años, están en etapa escolar y tuvieron dificultades en la adaptación.

Su paso por Santos duró poco, al cabo de seis meses -tras su destitución del club por resultados irregulares- recibió la oferta para regresar a Barcelona, que a un mes del final de la segunda etapa desvinculó al entrenador argentino Jorge Célico.

“Es un reto lindo, no dudé. Además de regresar a un club tan grande (Barcelona), es volver a un país que me dio todo, yo me siento más manabita que argentino por todo lo que viví acá”, dijo Bustos en ese momento.

En primera instancia, el contrato de Bustos con Barcelona solo era hasta el final del torneo. Sin embargo, el entrenador argentino acordó que, de lograr el campeonato nacional, el vínculo se extendería de inmediato.

Bustos se mudó con su familia, se instaló en una urbanización privada de Guayaquil y retomó sus actividades con los toreros. Reconoció que el principal sacrificio fue el tema académico de sus pequeñas, pues tuvo que retirarlas de la escuela en Brasil y buscar una institución en Ecuador, cuando el ciclo de clases en la costa estaba avanzado.

El regreso al estadio Monumental este 6 de noviembre (16:00), cuando jueguen la primera final ante Aucas, permite que el entrenador vuelva a recibir a su familia. Debido a que el club buscó otros escenarios en las últimas semanas impidió que los Bustos pudieran ver los juegos en vivo.

Entre risas cuenta que tiene una presión adicional para ganar todos los partidos, porque uno de los hinchas más exigentes de Barcelona es su suegro. No quiere decepcionarlo y por eso busca levantar una copa más.

Regreso a Barcelona

La llegada del entrenador llegó como anillo al dedo. Barcelona atravesaba un momento crítico, había desconfianza de los hinchas y directivos. Pese a que con Jorge Célico ganaron la primera etapa, la segunda dejó dudas.

La directiva de Barcelona confió en el gaucho, a poco tiempo de la final, porque fue él quien armó al plantel al inicio del año.

“Lo que hicimos fue potenciar lo que ya habían hecho bien, este grupo ganó una etapa. Por ahí había que mover ciertas cosas que es cuestión de gustos, de estilo. Tampoco es que les enseñé a jugar a deportistas como Damián Díaz o Érick Castillo, ellos saben lo que tiene que hacer”, dijo.

Con Bustos, los amarillos recuperaron confianza. Aunque terminaron octavos en la etapa, se vio el estilo de juego que llevó a Bustos a ser bicampeón del fútbol nacional (2019 con Delfín y 2020 con Barcelona).

Se lo cataloga como defensivo, sin embargo, a Bustos le gusta jugar con Díaz, Castillo, Fidel Martínez y Jhon Jairo Cifuente, deportistas que generan ataques, pero con poca vocación de marca. Con el gaucho, los toreros anotaron 11 goles en seis partidos.

“Cuando volví, lo primero que le dije a los jugadores y a la directiva que faltaban 68 días para levantar la copa. Nunca hablamos de lo que se hizo bien o mal, desde entonces cada uno buscó ser titular, es un grupo hermoso”, dijo el entrenador argentino.

Evita ponerse la camiseta de ‘favorito’, no le gusta adelantarse. Tampoco se deja llevar por la derrota que sufrieron en el último juego ante Aucas (0-2). “Será un partido completamente distinto, eso es algo que todos tenemos claro”, dijo el estratega.

