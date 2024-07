Este martes 2 de julio se terminaron los octavos de final de la Eurocopa 2024, que ya cuenta con las ocho selecciones que disputarán por el ansiado título europeo.

Los clasificados son la anfitriona Alemania y le acompañan España, Portugal, Francia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos y Turquía. Los cuartos de final iniciarán este viernes 5 de julio a las 11:00 y finalizarán el sábado 6 de julio a las 14:00 (hora Ecuador).

El primer partido de los cuartos de final lo protagonizarán dos potencias, que han sido campeonas mundiales en este siglo. Se enfrentarán España y Alemania, este 5 de julio, a las 11:00, en el estadio Mercedes-Benz Arena en Stuttgart.

Después, a las 14:00, habrá otro partidazo. La Portugal, de Cristiano Ronaldo, se verá las caras contra la Francia, de Kylian Mbappé, en el Volksparkstadion en Hamburgo.

La segunda jornada de los cuartos de final de la Eurocopa se llevará a cabo el sábado 6 de julio, desde las 11:00, con el partido entre Inglaterra y Suiza, que es una de las sorpresas del torneo. El partido se realizará en el Merkur Spiel-Arena en Düsseldorf.

Finalmente, el último partido de los cuartos de final se jugará a las 14:00 entre Países Bajos y Turquía, en el Estadio Olímpico de Berlín.

