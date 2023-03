Esteban Paz dice que los entrenadores descartaron a Andrés Chicaiza en Liga de Quito

Andrés Chicaiza, en el 2019, con Liga de Quito. Foto: Archivo El Comercio

El principal de la comisión de fútbol de Liga de Quito, Esteban Paz, aclaró que quines descartaron a Andrés Chicaiza para el club fueron los entrenadores.

En el 2019 Liga de Quito anunció a Andrés Chicaiza como su nuevo jugador y le hizo un contrato por cinco años, sin embargo, solo pudo jugar uno y el resto de su vínculo con los universitarios se completó con cesiones a otros clubes.



Luego de eso paós por Universidad Católica, Deportivo Cuenca y Delfín, su lugar en el mundo. En el 2023 no tiene equipo en la Primera División y al momento entrena con la categoría sub-19 de Liga de Quito.



Este miércoles 15 de marzo de 2023 Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, fue entrevistado en FB Radio, dejando clara la postura institucional sobre Andrés Chicaiza.



"No puedo obligar a los técnicos a tener a un jugador que tienen descartado", comentó Esteban Paz sobre el presente de Andrés Chicaiza, quien en 2019 fue convocado por Ecuador para jugar la Copa América en Brasil.



Esteban Paz fue más allá y recordó que tanto el uruguayo Pablo Repetto y los argentinos Pablo Marini y Luis Zubeldía, entrenadores de Liga de Quito, "descartaron" en su momento a Andrés Chicaiza, quien nació hace 30 años en Otavalo, localidad al norte de Quito.



Explicó que para el 2023 Luis Zubeldía, actual DT de los albos, "lo quiso ceder", debido a que no entraba en sus planes para afrontar la LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Sudamericana.



"Andrés tuvo propuestas de Perú y de varios clubes a nivel nacional. A todas las rechazó. Si él prefiere quedarse entrenando con la sub-19, nosotros no podemos hacer mucho más", enfatizó Esteban Paz.​

Carrera de Andrés Chicaiza

Luis Andrés Chicaiza Morales nació el 3 de abril de 1992 en Otavalo.



Su habilidad con el balón hizo que se gane el apodo de 'El Mago', un mote que en más de una ocasión lo llevaron a destacar sobre el resto de sus compañeros de profesión.



Su carrera tomó un giro radical cuando en el 2017 llegó al Delfín, su lugar en el mundo.



Ese año fue el armador y conductor de ese Delfín que se quedó con el subcampeonato del campeonato nacional. En las finales perdieron ante un imparable Emelec.



Llegó en el 2019 a Liga de Quito, pero solo pudo estar un año. Luego fue cedido a Universidad Católica (2020), Deportivo Cuenca (2021) y Delfín (2022).

