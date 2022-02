Estadio de Independiente del Valle, entre los mejores del 2021 según portal

El estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle es uno de los 22 nominados a mejor estadio inaugurado en el 2021, por el portal StadiumDB.com.

Gracias a sus confortables instalaciones, la funcionalidad del complejo y su exposición internacional, el escenario deportivo de Chillo Jijón es uno de los considerados por el portal internacional.



Junto a este se destacan seis escenarios de Estados Unidos, cinco de Turquía, dos de Catar, uno de Irak, uno de Argelia, uno de Camerún, uno de Rumania, uno de Alemania, uno de Argentina, uno de España y otro de Camboya.

The competition for Stadium of the Year 2021 is officially open! 🏟



You can vote for your favorite facility up to 14 March 2022.



🔗 Check out the video where we thoroughly explained the voting rules and presented the candidates: https://t.co/0rTHg7aeZO#StadiumOfTheYear #SOTY pic.twitter.com/Meu7BPOSOE