Eriksen ficha por Brentford y regresa al fútbol tras paro cardíaco

El danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco durante el partido ante Finlandia de la pasada Eurocopa, ha fichado por el Brentford, confirmó este lunes 31 de enero del 2022 el club de la Premier League.

El fichaje, que está sujeto a la autorización internacional, se ha producido “después de completar una evaluación médica”, y su duración es hasta el final de la presente temporada, informó el Brentford en un comunicado.

El internacional danés, de 29 años, comenzó su carrera en el Ajax neerlandés, en el que ganó tres ligas, una Copa y una Supercopa, sobresalió luego en el Tottenham y en el Inter de Milán, con el que la pasada campaña fue campeón de liga.

