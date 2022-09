La jornada de la Champions League, con grandes equipos en acción

El Real Madrid es uno de los equipos favoritos en la Champions League. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los partidos de la Champions League continúan este miércoles 14 de septiembre de 2022, con grandes equipos en acción.

La jornada arrancó en el estadio del Ejército Polaco, en Varsovia. Shakhtar Donetsk recibirá al Celtic a las 11:45 (hora Ecuador). El duelo corresponde al Grupo F de la Champions League, donde son líderes los ucranianos tras sorprender en la primera fecha.



En este mismo grupo, pero desde las 14:00, el Real Madrid, vigente campeón, recibirá al RB Leipzig.

Por una parte, los españoles quieren mantener un paso perfecto en la Champions League, mientras que, los alemanes buscarán su primera victoria en el certamen.



Otro de los partidos que llama la atención será el duelo entre el Manchester City contra Borussia Dortmund, que arrancará a las 14:00. El delantero noruego Erling Haaland que juega para los ciudadanos, se enfrentará a su exequipo en Champions.



Mientras que, el Paris Saint-Germain (PSG) con el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el francés Mbappé viajará hasta el estadio Sammy Ofer de Haida, Israel, para enfrentarse al Maccabi. El choque está programado para las 14:00 y corresponde al Grupo H.

El PSG es otro de los equipos favoritos para alcanzar el paso a la siguiente ronda en la Champions.



Enfrentamientos de la Champions League

11:45 Shakhtar vs. Celtic

11:45 Milan vs. Dinamo Zagreb



14:00 Rangers vs. Napoli

14:00 Chelsea vs. Salzburgo

14:00 Real Madrid vs. Leipzig

14:00 Copenhague vs. Sevilla

14:00 Juventus vs. Benfica

14:00 Maccabi Haifa vs. PSG

14:00 Manchester City vs. Dortmund



¿Dónde ver los partidos?

ESPN

Star+