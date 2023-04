¿Cómo comprar entradas para el partido Ecuador vs. Argentina sub 17?

La Selección de Ecuador Sub 17 participa en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano, que se realiza en Quito. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (I)

Las entradas para el partido entre las selecciones de Ecuador y Argentina, en el Campeonato Sudamericano Sub 17, ya están a la venta. Una localidad ya está agotada.

A medida que el combinado nacional ha participado en el certamen, la presencia de público en sus partidos ha ido en alza. En el pasado compromiso en el Olímpico Atahualpa, ante Brasil, se registró una asistencia de 17 000 personas.



Desde los choques ante Paraguay y Chile, los hinchas ya habían respondido. Incluso, quienes acudieron debieron esperar en largas filas para su ingreso y adquisición de billetes, debido a la gran cantidad de demanda y a lo previsto.

Ecuador Sub 17 y una localidad agotada

Para el futuro choque ante los gauchos, que será el jueves 20 de abril de 2023, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) puso a disposición los boletos tres días antes, en línea. La bandeja de palcos, que tenía un precio de USD 10 está agotada.



A pesar de la escasez en la mencionada localidad, los tickets para tribuna y preferencia se encuentran disponibles para apoyar a la selección de Ecuador sub 17. Estos tienen un costo de USD 7 y USD 5.



En el más reciente choque ante Brasil, la general sur también se habilitó para los aficionados. De momento, no se ha anunciado si tal sector del estadio tendrá apertura, aunque en el canal web aparece disponible.



El costo del boleto no solo cubrirá el partido de la 'Mini-Tri', sino que permitirá acceder al doblete. Antes, Chile se enfrentará a Brasil en el mismo reducto.



¿Dónde y cómo adquirir las entradas?

Los aficionados que deseen acudir pueden comprar los boletos de manera digital en la página web de SuperTicket. En aquella plataforma, el hincha deberá acceder a la opción del evento.



Una vez que realice el proceso deberá seleccionar la zona del estadio y el o los asientos que desea ocupar. Asimismo, tendrá la opción de escoger si el boleto es para un niño o una persona con capacidades especiales, pues allí se aplicará un descuento del 50%.



Para finalizar el proceso de compra, es necesario que el usuario esté registrado e inicie sesión en el sitio. Para ello deberá llenar un formulario con sus datos personales. Una vez que adquiera, el espectador tendrá la entrada digital y un código QR que la validará.



En caso de que se opte por la adquisición de manera presencial, las boleterías del estadio estarán abiertas desde las 12:00 durante el día de partido. Ante los cariocas, las 16 boleterías atendieron al público.

Lea más noticias en:

Visita nuestros portales: