Emelec vs. El Nacional se jugará el lunes 17 de abril

El estadio George Capwell quedó con la cancha anegada con la fuerte lluvia que cayó en Guayaquil este domingo, 16 de abril. Foto: Twitter

El partido entre Emelec vs. El Nacional, válido por la sexta fecha de la LigaPro, fue suspendido por la intensa lluvia que cayó en Guayaquil.



El compromiso entre Emelec vs. El Nacional estaba programado para jugarse el domingo 16 de abril de 2023 en el estadio George Capwell desde las 18:00, sin embargo, la lluvia anegó gran parte de la cancha que impidió que el juego se desarrolle.



La terna arbitral encabezada por Carlos Orbe salió al terreno de juego antes de las 18:00 para verificar cual era la real condición de la cancha del George Capwell, dejando en evidencia que el balón no rodaba con normalidad por el agua acumulada.



La primera decisión fue esperar por 40 minutos antes de volver a hacer una nueva verificación. Pasadas las 18:30 nuevamente Carlos Orbe salió al terreno de juego y confirmó que no presentaba las condiciones mínimas para que se lleve adelante el encuentro.



A las 18:43 la voz del estadio George Capwell informó que el partido entre Emelec vs. El Nacional se suspendió y será reprogramado para el lunes 17 de abril desde las 12:00.



En la cancha del George Capwell se formaron varios charcos de agua que impidieron que el balón ruede fácilmente.



Algunos colaboradores de Emelec trabajaron por pocos minutos para ayudar a drenar el agua, pero fue insuficiente porque la lluvia nunca paró y con el pasar de los minutos se intensificó.

Comunicado de la LigaPro

La LigaPro utilizó sus redes sociales para oficializar la suspensión del duelo entre Emelec vs. El Nacional.



La suspensión del encuentro, apunta la LigaPro, se "debido a la fuerte lluvia y temporal que sufre la ciudad de Guayaquil". La misma se ampara en lo que dicta el Reglamento de Competiciones.



Para este encuentro Emelec llegaba luego de perder en su vista a Aucas en el Gonzalo Pozo por 2-1, mientras que El Nacional perdió de local en el General Rumiñahui por 2-1 ante la Universidad Católica.